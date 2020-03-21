



В Волгоградской области количество жителей, которые находятся под наблюдением врачей на дому, увеличилось до 370 человек. Днем ранее самоизолированных было 220 человек. Как сообщили ИА «Высота 102» в оперативном штабе, в стационарах находятся 21 взрослый и 3 ребенка. За прошедшие сутки проведено 137 исследований на коронавирус, пробы взяты у 94 граждан. По-прежнему в регионе не выявлено ни одного случая заболевания.

По телефону горячей линии в центр медицины катастроф с 5 марта поступило 186 звонков, в том числе за последние сутки – 35. С 17 марта организована работа колл-центра, на телефоны которого поступило 278 звонков.



