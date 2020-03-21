Пенсионерка с сыном заживо сгорели на пожаре в Волгоградской области





Следователи проводят проверку по факту гибели на пожаре в Камышине 70-летней женщины и ее 42-летнего сына. Как сообщил ИА «Высота 102» сегодня руководитель СО по г.Камышин СУ СКР по Волгоградской области Сергей Наумов, возгорание в частном домовладении районного центра произошло поздно ночью. В это время в доме находились мать с сыном. По предварительной версии, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.

Со слов соседей, погибший мужчина при жизни злоупотреблял спиртными напитками, систематически курил в жилище, что ранее уже приводило к возгораниям.

На месте происшествия продолжают работать следователи территориального подразделения Следственного комитета. Им предстоит установить причины и обстоятельства трагедии. По результатам комплекса мероприятий будет принято процессуальное решение.



