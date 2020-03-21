Пенсионерка с сыном заживо сгорели на пожаре в Волгоградской области

Происшествия 21.03.2020 11:17
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21.03.2020 11:17
Следователи проводят проверку по факту гибели на пожаре в Камышине 70-летней женщины и ее 42-летнего сына. Как сообщил ИА «Высота 102» сегодня руководитель СО по г.Камышин СУ СКР по Волгоградской области Сергей Наумов, возгорание в частном домовладении районного центра произошло поздно ночью. В это время в доме находились мать с сыном. По предварительной версии, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.
Со слов соседей, погибший мужчина при жизни злоупотреблял спиртными напитками, систематически курил в жилище, что ранее уже приводило к возгораниям.
На месте происшествия продолжают работать следователи территориального подразделения Следственного комитета. Им предстоит установить причины и обстоятельства трагедии. По результатам комплекса мероприятий будет принято процессуальное решение.
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