Федеральные новости

Роскомнадзор пригрозил жесткими мерами за паническую информацию

Федеральные новости 20.03.2020 16:10
0
20.03.2020 16:10


Об ответственности перед законом за распространение ложной информации, связанной с коронавирусной инфекцией, сегодня предупредил Роскомнадзор СМИ и различные информационные ресурсы, работающие на территории России, сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на официальное сообщение Роскомнадзора.
Ведомство осуществляет круглосуточный мониторинг всех средств массовой коммуникации, социальных сетей, видеохостингов, телерадиовещательных компаний на предмет выявления недостоверной информации, сеющей панику и провоцирующей общественное беспокойство среди российских граждан. О каждом таком случае в известность ставятся правоохранительные органы и Генпрокуратура РФ. 
Для СМИ и иных ресурсов сети такие публикации могут повлечь жесткие меры вплоть до полного и немедленного ограничения доступа к соответствующим информационным ресурсам и лишения лицензий.
Роскомнадзор рекомендует гражданам не доверять информации из недостоверных источников и следить за ситуацией на проверенных ресурсах, в частности на официальном сайте Роспотребнадзора и др.
Напомним, что сегодня ГУ МВД России по Волгоградской области сообщило о выявленных фактах распространения не соответствующих действительности сведений о коронавирусной инфекции и принимаемых мерах по предупреждению ее возникновения и распространения. Речь идет о сообщениях по поводу якобы заболевших коронавирусной инфекцией гражданах на территории Волгоградской области, использовании специальной военной техники для дезинфекции, проникновении в квартиры граждан злоумышленников под предлогом обязательной дезинфекции от коронавируса и совершении тяжких преступлений. Эта информации, как отмечают в главке МВД, является ложной. В настоящее время проводятся мероприятия по установлению лиц, распространивших заведомо недостоверную информацию, чтобы привлечь их к административной ответственности, которая предусматривает крупные штрафы. 

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Кварцеватели для дома.Необходима консультация

Урны, контейнеры, щетинистое покрытие. 95 50 05; 95 50 06

Выбрать стоматологию. Необходима консультация специалиста.
Федеральные новости
19.03.2020 12:39
Федеральные новости 19.03.2020 12:39
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
18.03.2020 14:58
Федеральные новости 18.03.2020 14:58
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
17.03.2020 14:33
Федеральные новости 17.03.2020 14:33
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
16.03.2020 21:30
Федеральные новости 16.03.2020 21:30
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
16.03.2020 13:38
Федеральные новости 16.03.2020 13:38
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
13.03.2020 20:45
Федеральные новости 13.03.2020 20:45
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
13.03.2020 14:58
Федеральные новости 13.03.2020 14:58
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
12.03.2020 11:27
Федеральные новости 12.03.2020 11:27
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
10.03.2020 16:47
Федеральные новости 10.03.2020 16:47
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
09.03.2020 20:28
Федеральные новости 09.03.2020 20:28
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
04.03.2020 08:43
Федеральные новости 04.03.2020 08:43
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
02.03.2020 10:24
Федеральные новости 02.03.2020 10:24
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
29.02.2020 09:41
Федеральные новости 29.02.2020 09:41
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
27.02.2020 11:37
Федеральные новости 27.02.2020 11:37
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
26.02.2020 14:34
Федеральные новости 26.02.2020 14:34
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:25
В Волгограде правозащитнику Гольдеру смягчили приговор за коммерческий подкупСмотреть фотографии
16:10
Роскомнадзор пригрозил жесткими мерами за паническую информациюСмотреть фотографии
16:00
Волгоградцы нашли новое средство защиты от коронавируса за 10 рублейСмотреть фотографии
15:23
В условиях половодья Волжская ГЭС наращивает сбросы водыСмотреть фотографии
15:19
На юге Волгограда ландшафтный пожар остановили у АЗССмотреть фотографии
15:05
Банк «Открытие»  удвоил показатели розничного кредитования по итогам февраляСмотреть фотографии
14:35
«Съесть слона»: не пропустите премьеру необычного документального фильма о труппе актёров с синдромом ДаунаСмотреть фотографии
14:33
В Волгограде бывший госслужащий получил судимость за липовый дипломСмотреть фотографии
13:50
В Волгоградской области поймали 20 пьяниц за рулемСмотреть фотографии
13:29
Сбербанк открыл горячую линию по вопросам работы бизнеса в связи с коронавирусомСмотреть фотографии
12:52
В Волгограде отморозки в масках устроили разбой в общежитииСмотреть фотографии
12:14
Звонить с таксофонов универсальной услуги связи стали значительно большеСмотреть фотографии
11:47
Волгоградским врачам добавят денег за лечение больных с коронавирусомСмотреть фотографии
11:46
В Волгограде площадку перед областной больницей могут облагородить за 35 млн рублейСмотреть фотографии
11:38
В Волгограде вынесли приговор сиделке за жестокое убийство инвалидаСмотреть фотографии
11:31
В волгоградских больницах могут развернуть более 1,5 тыс мест из-за коронавирусаСмотреть фотографииCмотреть видео
11:23
Бизнес на карантине: четыре совета по использованию современных технологийСмотреть фотографии
10:44
В Волгоградской области директор спортшколы и физрук пошли под суд за хищение из бюджетаСмотреть фотографии
10:25
Волгоградцы могут пожаловаться на подорожавшие продуктыСмотреть фотографии
10:25
Сбербанк заботится о своих клиентах, решая их проблемы при первом обращенииСмотреть фотографии
09:59
Региональный фонд капремонта переходит на особый режим работыСмотреть фотографии
09:51
На Центральной набережной Волгограда сузили дорогу до «бутылочного горлышка»Смотреть фотографии
09:37
Волгоградская полиция ищет распространителей фейков о коронавирусеСмотреть фотографии
08:56
Депутаты Волгоградской облдумы подсчитали стоимость новых льгот для участников войныСмотреть фотографии
20:41
В Волжском уличенному в мошенничестве экс-депутату доверили строительство детсадаСмотреть фотографии
20:39
В Волгограде осудили рядового за избиение командира ротыСмотреть фотографии
19:11
Группа компаний «Россети» перешла на удаленный режим работыСмотреть фотографии
18:09
«Будет апрель, вы уверены?»: Волгоградцы сбегают от вирусных новостей на свежий воздух (ФОТОРЕПОРТАЖ)Смотреть фотографии
16:38
Волгоградские налоговики переходят на особый режим работыСмотреть фотографии
15:23
В АО «КАУСТИК» состоялось выездное заседание Экологического совета при Волгоградской областной ДумеСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 