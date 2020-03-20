Роскомнадзор пригрозил жесткими мерами за паническую информацию





Об ответственности перед законом за распространение ложной информации, связанной с коронавирусной инфекцией, сегодня предупредил Роскомнадзор СМИ и различные информационные ресурсы, работающие на территории России, сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на официальное сообщение Роскомнадзора.

Ведомство осуществляет круглосуточный мониторинг всех средств массовой коммуникации, социальных сетей, видеохостингов, телерадиовещательных компаний на предмет выявления недостоверной информации, сеющей панику и провоцирующей общественное беспокойство среди российских граждан. О каждом таком случае в известность ставятся правоохранительные органы и Генпрокуратура РФ.

Для СМИ и иных ресурсов сети такие публикации могут повлечь жесткие меры вплоть до полного и немедленного ограничения доступа к соответствующим информационным ресурсам и лишения лицензий.

Роскомнадзор рекомендует гражданам не доверять информации из недостоверных источников и следить за ситуацией на проверенных ресурсах, в частности на официальном сайте Роспотребнадзора и др.

Напомним, что сегодня ГУ МВД России по Волгоградской области сообщило о выявленных фактах распространения не соответствующих действительности сведений о коронавирусной инфекции и принимаемых мерах по предупреждению ее возникновения и распространения. Речь идет о сообщениях по поводу якобы заболевших коронавирусной инфекцией гражданах на территории Волгоградской области, использовании специальной военной техники для дезинфекции, проникновении в квартиры граждан злоумышленников под предлогом обязательной дезинфекции от коронавируса и совершении тяжких преступлений. Эта информации, как отмечают в главке МВД, является ложной. В настоящее время проводятся мероприятия по установлению лиц, распространивших заведомо недостоверную информацию, чтобы привлечь их к административной ответственности, которая предусматривает крупные штрафы.



