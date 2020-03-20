Здравоохранение 20.03.2020 11:31
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20.03.2020 11:31
Более 1,5 тысячи койко-мест в больницах Волгоградской области будет развернуто в случае ухудшения ситуации по распространению коронавирусной инфекции нового типа. Об этом ИА "Высота 102" сегодня на пресс-конференции сообщил заместитель председателя областного комитета здравоохранения Николай Алимов.
По его словам, данной коечной мощности, по подсчетам специалистов, будет вполне достаточно. В настоящее время людей с подозрением на коронавирусную инфекцию принимают два медицинских стационара - детская инфекционная больница в Центральном районе и взрослая инфекционная больница №1 в Кировском районе. Из 392 койко-мест на данный момент занято 26. Это люди, которые были госпитализированы с признаками инфекционной болезни, но, как заявил Николай Алимов, коронавирусной инфекции у них нет, что подтвердили тесты.
Дополнительные коечные места будут разворачиваться при заполнении уже существующих мест в инфекционных стационарах, уточнил Алимов.
На данный момент в регионе на самоизоляции находится уже 220 человек. Накануне, напомним, таковых было 173. За прошедшие сутки у 84 человек взяли анализы на коронавирус. А всего с января в Волгоградской области уже проведено 794 исследования на коронавирус.
Николай Алимов отметил, что ситуация в регионе остается стабильной и контролируемой. Случаев заболевания коронавирусом не зарегистрировано. Зампредседателя облздрава проинформировал о проведении закупок медицинских масок для лечебных учреждений региона и 58 аппаратов искусственной вентиляции легких.
Председатель комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области Лариса Савина сообщила, что в регионе уже порядка 90 школ ушли на запланированные каникулы, а с 21 марта уйдут и все остальные общеобразовательные учреждения. После того, как каникулы закончатся, школьников планируют обучать дистанционно. "Мы сегодня активно работаем с поставщиками Интернета для поддержки школ, потому что понимаем увеличение мощности, а также с комитетом информационных технологий", - заявила председатель комитета.
По дошкольникам решение о посещении детсада принимают родители. Савина отметила, что за время отсутствия ребенка в детском саду плата взиматься не будет. При возобновлении посещения детсада родители, как и было ранее, должны предоставить медицинскую справку.
На базе комитета образования, науки и молодежной политике региона работает "горячая" линия для родителей. По телефону 8 (8442) 30-86-13 можно получить всю необходимую информацию, заверила Лариса Савина.
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