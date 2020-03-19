



Председатель комитета здравоохранения Волгоградской области Анатолий Себелев и заместитель руководителя территориального управления Роспотребнадзора Ирина Климинова сегодня впервые провели пресс-конференцию на волнующую всех тему распространения коронавирусной инфекции. Как сообщает ИА "Высота 102", спикеры заверили всех, что ситуация в регионе стабильная и контролируемая. Случаев заболевания коронавирусом нового типа в Волгоградской области на данный момент не выявлено. Однако число граждан, которые с января текущего года и по настоящее время находятся под наблюдением, растет.

Оба выступающих неоднократно подчеркивали, что в регионе все под контролем, поводов для паники и беспокойства нет. Поэтому медицинские маски, которых сегодня нигде не найдешь, носить не обязательно. Главное - мыть руки, избегать скопления людей, реже пользоваться общественным транспортом.

Сейчас на многих предприятиях и в организациях ежедневно измеряют температуру сотрудникам, некоторых переводят на удаленную работу из дома. Анатолий Себелев пояснил, почему не согласен с теми, кто называет такие меры излишними, если подтвержденных случаев нет. Подробности - в видеоматериале.