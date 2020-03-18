В Волгограде юная пассажирка такси пострадала в ДТП

Происшествия 18.03.2020 10:15
0
18.03.2020 10:15
Авария с участием автомобиля такси произошла накануне в Красноармейском районе Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, 28-летний водитель, управляя автомобилем "Лада-219010" с надписью "Яндекс. Такси", при обгоне совершил столкновение со встречной иномаркой "Mitsubishi Lancer". ДТП произошло вечером на улице Удмуртская. В результате пострадала 10-летняя пассажирка "Лады". Девочку с ушибами доставили в больницу.
Реклама
Коммунальщики продолжают отжигать в Волгограде18.03.2020 11:42
Происшествия 18.03.2020 11:42
В Волгоградской области строители автодороги нашли минометные снаряды18.03.2020 10:35
Происшествия 18.03.2020 10:35
В Волгоградской области в ДТП пострадали две пассажирки и столб17.03.2020 09:34
Происшествия 17.03.2020 09:34
Под Волгоградом задержали такси с наркокурьерами из Подмосковья17.03.2020 08:57
Происшествия 17.03.2020 08:57
В Волжском мужской голос сообщил о бомбе в школе №2216.03.2020 15:31
Происшествия 16.03.2020 15:31
В Волгограде присвоившую чужие деньги почтальона поймали на лжи16.03.2020 13:17
Происшествия 16.03.2020 13:17
В Волгограде иномарка протаранила «скорую», пострадала фельдшер16.03.2020 09:57
Происшествия 16.03.2020 09:57
Под Волгоградом сильный ветер «раздул» крупный пожар15.03.2020 19:54
Происшествия 15.03.2020 19:54
В Волгограде водитель лихо сшиб бетонный столб и оставил многоэтажку без света15.03.2020 12:19
Происшествия 15.03.2020 12:19
Под Волгоградом автомобилист наехал на людей на ступенях магазина15.03.2020 08:38
Происшествия 15.03.2020 08:38
Волгоградец за день лишился сбережений, дважды поверив мошенникам14.03.2020 10:42
Происшествия 14.03.2020 10:42
В Волгограде предпенсионер устроил ДТП на пустой дороге (ВИДЕО)14.03.2020 10:04
Происшествия 14.03.2020 10:04
В Волгограде и Волжском две пассажирки разбили лица в маршрутках14.03.2020 09:46
Происшествия 14.03.2020 09:46
В Волжском на стоянке около детского сада в ДТП пострадали женщина с ребенком13.03.2020 19:36
Происшествия 13.03.2020 19:36
В Волгограде в ДТП с экскаватором-погрузчиком пострадал водитель легковушки13.03.2020 10:13
Происшествия 13.03.2020 10:13
Реклама