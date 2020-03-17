В Волгоградской области в ДТП пострадали две пассажирки и столб

Происшествия 17.03.2020 09:34
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17.03.2020 09:34
В Быково Волгоградской области накануне в ДТП пострадали две женщины. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, накануне 57-летний водитель, управляя автомашиной «ВАЗ-211440» на ул. Пушкина не уступил дорогу автомобилю «Рено Дастер», за рулем которого находился 64-летний водитель. В результате ДТП 50-летняя пассажирка автомашины «ВАЗ-211440» с травмой головы доставлена в больницу, 51-летней пассажирке иномарки оказана медицинская помощь, от госпитализации отказалась. «Досталось» и световой опоре – она накренилась.
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