В ГУП "Волгофарм" нашли замену пропавшим медицинским маскам

Здравоохранение 16.03.2020 16:35
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16.03.2020 16:35
Компания "Волгофарм" - одна из крупнейших аптечных сетей региона - с февраля испытывает трудности в закупке медицинских масок, дефицит которых в настоящее время отмечают жители региона. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУП "Волгогофарм", вопрос обеспечения медицинскими масками находится на особом контроле. "Мы ведем переговоры не только с нашими постоянными поставщиками, но также вышли напрямую на производителей. В настоящее время в некоторых из наших аптек еще имеется остаточное количество масок. В ближайшее время мы ожидаем поставку многоразовых марлевых повязок, что позволит людям избежать необходимости повторных покупок. Ориентировочно розничная стоимость составит от 35 рублей за одну повязку", - сообщили на предприятии.
В администрации региона пояснили, что не имеют права влиять на ценовую политику коммерческих сетей. Этим сегодня, к сожалению, пользуются перекупщики и предприимчивые маркетологи интернет-магазинов, где выбор медицинских повязок разнообразен и поражает своей ценой.
По словам главного внештатного специалиста по инфекционным болезням комитета здравоохранения Волгоградской области, главного врача Волгоградской областной инфекционной больницы №2 Елена Хлопотовой, медицинские маски предназначены, прежде всего, для предотвращения распространения вируса во внешнюю среду от больных граждан. "Также использование масок предотвращает попадание инфекции из внешней среды в носоглотку. Ту же функцию без ущерба для эффективности выполняют самостоятельно изготовленные ватно-марлевые повязки", - считает специалист.
При изготовлении таких повязок должны быть использованы не менее шести слоев марли и ваты. Также важно правильно использовать и утилизировать маски и ватно-марлевые повязки. Они должны закрывать лицо от носа и до подбородка. Менять маски необходимо раз в два часа. Хлопотова отметила, что самодельные ватно-марлевые повязки в отличие от покупных можно использовать многоразово: перед следующим применением их необходимо просто прокипятить.
В областном комитете здравоохранения сообщили, что в целом обеспеченность учреждений системы здравоохранения медицинскими кадрами, аппаратами искусственной вентиляции легких, пульсоксиметрами, средствами индивидуальной защиты соответствует расчетной потребности согласно методическим рекомендациям, утвержденным Главным санитарным врачом России.
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