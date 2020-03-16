В ГУП "Волгофарм" нашли замену пропавшим медицинским маскам





Компания "Волгофарм" - одна из крупнейших аптечных сетей региона - с февраля испытывает трудности в закупке медицинских масок, дефицит которых в настоящее время отмечают жители региона. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУП "Волгогофарм", вопрос обеспечения медицинскими масками находится на особом контроле. "Мы ведем переговоры не только с нашими постоянными поставщиками, но также вышли напрямую на производителей. В настоящее время в некоторых из наших аптек еще имеется остаточное количество масок. В ближайшее время мы ожидаем поставку многоразовых марлевых повязок, что позволит людям избежать необходимости повторных покупок. Ориентировочно розничная стоимость составит от 35 рублей за одну повязку", - сообщили на предприятии.

В администрации региона пояснили, что не имеют права влиять на ценовую политику коммерческих сетей. Этим сегодня, к сожалению, пользуются перекупщики и предприимчивые маркетологи интернет-магазинов, где выбор медицинских повязок разнообразен и поражает своей ценой.

По словам главного внештатного специалиста по инфекционным болезням комитета здравоохранения Волгоградской области, главного врача Волгоградской областной инфекционной больницы №2 Елена Хлопотовой, медицинские маски предназначены, прежде всего, для предотвращения распространения вируса во внешнюю среду от больных граждан. "Также использование масок предотвращает попадание инфекции из внешней среды в носоглотку. Ту же функцию без ущерба для эффективности выполняют самостоятельно изготовленные ватно-марлевые повязки", - считает специалист.

При изготовлении таких повязок должны быть использованы не менее шести слоев марли и ваты. Также важно правильно использовать и утилизировать маски и ватно-марлевые повязки. Они должны закрывать лицо от носа и до подбородка. Менять маски необходимо раз в два часа. Хлопотова отметила, что самодельные ватно-марлевые повязки в отличие от покупных можно использовать многоразово: перед следующим применением их необходимо просто прокипятить.

В областном комитете здравоохранения сообщили, что в целом обеспеченность учреждений системы здравоохранения медицинскими кадрами, аппаратами искусственной вентиляции легких, пульсоксиметрами, средствами индивидуальной защиты соответствует расчетной потребности согласно методическим рекомендациям, утвержденным Главным санитарным врачом России.



