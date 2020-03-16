На Волге началось раннее весеннее половодье





Волгоградский гидроузел начал увеличение расходов воды в связи с развитием весеннего половодья в бассейне Волги, сообщает ИА «Высота 102». Причиной раннего начала половодья стала аномально теплая и дождливая погода, вызвавшая таяние снега в бассейне Верхней Волги. Как уточнили в пресс-службе Волжской ГЭС, Росводресурсы установили среднесуточные сбросные расходы 9300 – 10000 м³/с. на период с 14 марта по 10 апреля. Ранее средние за период сбросные расходы Волгоградского гидроузла составляли 7700 – 8000 м³/с.



В настоящее время половодье началось на Верхней и Средней Волге, где работают входящие в РусГидро Угличская, Рыбинская и Нижегородская ГЭС. Суммарная приточность воды в водохранилища Волжско-Камского каскада в 2,5 раза выше среднемноголетней.



Половодье проходит в штатном режиме, Угличское, Рыбинское и Горьковское водохранилища сейчас работают в режиме наполнения. При полном наполнении, в соответствии с указаниями Росводресурсов и правилами использования водных ресурсов водохранилищ, расходы воды через гидроэлектростанции будут увеличены.



Специалисты отмечают, что запасы воды в снежном покрове по Волжско-Камскому каскаду составляют 63% от нормы. В то же время из-за повышенной водности в осенне-зимний период, запасы воды в водохранилищах каскада составляют 153% от среднемноголетних значений, что несколько компенсирует малоснежную зиму в Европейской части России.