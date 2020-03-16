На Волге началось раннее весеннее половодье

В настоящее время половодье началось на Верхней и Средней Волге, где работают входящие в РусГидро Угличская, Рыбинская и Нижегородская ГЭС. Суммарная приточность воды в водохранилища Волжско-Камского каскада в 2,5 раза выше среднемноголетней.
Половодье проходит в штатном режиме, Угличское, Рыбинское и Горьковское водохранилища сейчас работают в режиме наполнения. При полном наполнении, в соответствии с указаниями Росводресурсов и правилами использования водных ресурсов водохранилищ, расходы воды через гидроэлектростанции будут увеличены.
Специалисты отмечают, что запасы воды в снежном покрове по Волжско-Камскому каскаду составляют 63% от нормы. В то же время из-за повышенной водности в осенне-зимний период, запасы воды в водохранилищах каскада составляют 153% от среднемноголетних значений, что несколько компенсирует малоснежную зиму в Европейской части России.