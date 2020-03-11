Банк «Открытие» при поддержке Mastercard запускает сервис Garmin Pay

Экономика 11.03.2020 14:54
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11.03.2020 14:54
Банк «Открытие» совместно с Mastercard и ведущим американским производителем навигационной техники и спортивных часов запустил сервис бесконтактных платежей Garmin Pay. Теперь держателям карт Mastercard банка «Открытие» для оплаты любых покупок достаточно просто поднести часы Garmin к платежному терминалу.
Сервис поддерживают модели часов, оснащенные модулями NFC. Чтобы им воспользоваться, необходимо установить приложение Garmin Connect на свой смартфон (доступно для платформ iOs и Android) и через функцию Pay в приложении добавить информацию о карте Mastercard. Для оплаты не нужно иметь при себе физический пластик или смартфон. При этом клиенты «Открытия» продолжат копить бонусы и пользоваться всеми преимуществами программ лояльности Mastercard и банка.
При проведении платежа в Garmin Pay вместо номера основной карты используется уникальный токен по технологии Mastercard. Информация о картах не хранится ни на часах, ни на серверах компании Garmin. Платежи с помощью Garmin Pay так же безопасны, как и другие способы оплаты с Mastercard.
Приобрести часы, поддерживающие технологию Garmin Pay, можно в фирменных магазинах Garmin.
«Garmin Pay – прекрасное дополнение к линейке сервисов бесконтактных платежей в нашем банке, - говорит Дмитрий Бочеров, начальник управления транзакционного бизнеса банка «Открытие». – Новый сервис будет широко востребован среди клиентов, ведущих активный образ жизни. Garmin Pay позволит им совершать покупки, не имея при себе карты и телефона, во время утренней пробежки, по пути на работу или после занятия в спортклубе».
С более подробной информацией о новом сервисе можно ознакомиться на сайте банка по адресу https://www.open.ru/opencard/garmin
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