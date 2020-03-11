Экономика

Банк «Открытие» при поддержке Mastercard запускает сервис Garmin Pay

Экономика 11.03.2020 14:54
0
11.03.2020 14:54


Банк «Открытие» совместно с Mastercard и ведущим американским производителем навигационной техники и спортивных часов запустил сервис бесконтактных платежей Garmin Pay. Теперь держателям карт Mastercard банка «Открытие» для оплаты любых покупок достаточно просто поднести часы Garmin к платежному терминалу.
Сервис поддерживают модели часов, оснащенные модулями NFC. Чтобы им воспользоваться, необходимо установить приложение Garmin Connect на свой смартфон (доступно для платформ iOs и Android) и через функцию Pay в приложении добавить информацию о карте Mastercard. Для оплаты не нужно иметь при себе физический пластик или смартфон. При этом клиенты «Открытия» продолжат копить бонусы и пользоваться всеми преимуществами программ лояльности Mastercard и банка.
При проведении платежа в Garmin Pay вместо номера основной карты используется уникальный токен по технологии Mastercard. Информация о картах не хранится ни на часах, ни на серверах компании Garmin. Платежи с помощью Garmin Pay так же безопасны, как и другие способы оплаты с Mastercard.
Приобрести часы, поддерживающие технологию Garmin Pay, можно в фирменных магазинах Garmin.
«Garmin Pay – прекрасное дополнение к линейке сервисов бесконтактных платежей в нашем банке, - говорит Дмитрий Бочеров, начальник управления транзакционного бизнеса банка «Открытие». – Новый сервис будет широко востребован среди клиентов, ведущих активный образ жизни. Garmin Pay позволит им совершать покупки, не имея при себе карты и телефона, во время утренней пробежки, по пути на работу или после занятия в спортклубе».
С более подробной информацией о новом сервисе можно ознакомиться на сайте банка по адресу https://www.open.ru/opencard/garmin
 

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

СПА-салон дома. Проконсультируйтесь со специалистом.

Урны, контейнеры, щетинистое покрытие. 95 50 05; 95 50 06

Выбрать стоматологию. Необходима консультация специалиста.
Экономика
11.03.2020 16:56
Экономика 11.03.2020 16:56
Комментарии

0
Далее
Экономика
11.03.2020 10:49
Экономика 11.03.2020 10:49
Комментарии

0
Далее
Экономика
08.03.2020 08:38
Экономика 08.03.2020 08:38
Комментарии

0
Далее
Экономика
06.03.2020 18:40
Экономика 06.03.2020 18:40
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
05.03.2020 17:35
Экономика 05.03.2020 17:35
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
05.03.2020 17:03
Экономика 05.03.2020 17:03
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
05.03.2020 14:54
Экономика 05.03.2020 14:54
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
05.03.2020 14:35
Экономика 05.03.2020 14:35
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
05.03.2020 09:44
Экономика 05.03.2020 09:44
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
04.03.2020 17:42
Экономика 04.03.2020 17:42
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
04.03.2020 17:12
Экономика 04.03.2020 17:12
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
04.03.2020 15:28
Экономика 04.03.2020 15:28
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
04.03.2020 14:09
Экономика 04.03.2020 14:09
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
04.03.2020 11:21
Экономика 04.03.2020 11:21
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
04.03.2020 09:36
Экономика 04.03.2020 09:36
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

17:06
Футбольного фаната арестовали в Волгограде за пиротехнику на матче «Ротора» и «Нефтехимика»Смотреть фотографии
16:56
Волгоградские налоговики дали совет льготникам по имущественным налогамСмотреть фотографии
16:52
С космической скоростью: члены Совета федерации проголосовали за поправки к КонституцииСмотреть фотографии
16:38
В Волгограде жильцы пятиэтажки ждут помощи после утечки газа в подъездеСмотреть фотографии
16:24
В Волгоградской области ожидают первую весеннюю грозу и ураганСмотреть фотографии
16:10
Экс-сотрудник жилищной инспекции Волгограда идет под суд за взятки от УКСмотреть фотографии
14:39
В Волгоградской области открыли «горячую линию» по коронавирусуСмотреть фотографии
14:22
В Волгограде первый участник банды бутлегеров отправился в колониюСмотреть фотографии
12:47
В Волгоградской области власть снова хочет спросить жителей о московском времениСмотреть фотографииCмотреть видео
12:38
Заместителю губернатора Волгоградской области в Фонде ЖКХ указали на дефекты в домах для переселенцев из аварийного жильяСмотреть фотографии
12:30
Волгоградский губернатор высказался о поправках в Конституцию РФСмотреть фотографии
12:11
Волгоградские эпидемиологи за 4 часа научились определять коронавирусСмотреть фотографии
11:59
Волгоград открывает прямое авиасообщение с ЕреваномСмотреть фотографии
11:17
«Сады Придонья» поддержали национальную премию «Женщина года»Смотреть фотографии
10:59
Роскомнадзор разъяснил, законно ли использование тепловизоров для измерения температуры работниковСмотреть фотографии
10:49
Олег Савченко: международный транспортный коридор «Север-Юг» даст шанс производителям ВолгоградаСмотреть фотографии
10:38
Единороссы оценили кадровую «находку» губернатора Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
09:59
Госзаказ на строительство плотин в Волгоградской области на полмиллиарда рублей вызвал вопросыСмотреть фотографии
07:09
Помощника прокурора задержали за взятку в ВолгоградеСмотреть фотографии
19:32
«Не берите в долг и не паникуйте»: волгоградский экономист посоветовал, как пережить обвал рубляСмотреть фотографииCмотреть видео
17:11
В Волгограде членов ОПГ судят за деликатесы из Красной книги на 23 млн рублейСмотреть фотографии
17:10
В Волжском вандалы добрались до «луны»Смотреть фотографии
16:47
Путин согласился на обнуление президентских сроков при двух условияхСмотреть фотографии
16:13
В Волгоградской области из-за вируса закрыли школуСмотреть фотографии
15:18
В Волгоградской облдуме готовы к экстренному заседаниюСмотреть фотографии
14:59
Уволенному вице-губернатору Волгоградской области нашли заменуСмотреть фотографии
14:34
В Волгоградской области самая доступная ипотека среди регионов ЮФОСмотреть фотографии
14:15
В Волгоградской области 8 марта мальчиков родилось меньшеСмотреть фотографии
14:03
Волгоградцы после «черного понедельника» потянулись в обменники за валютойСмотреть фотографии
12:35
Дело о массовом ДТП с двумя погибшими на плотине ГЭС под Волгоградом дошло до судаСмотреть фотографииCмотреть видео
Реклама
Реклама
 