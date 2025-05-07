



В Волгоградской области Роспотребнадзор подал в суд на предприятия ЖКХ Нехаевского района. Как сообщает ИА «Высота 102», контролирующий орган уличил коммунальщиков в не проведении мониторинга качества питьевой воды, поставляемой потребителям на территории местных поселений.

По информации экспертов, соответствующая работа долгое время игнорируется тремя муниципальными предприятиями, обеспечивающими подачу коммунального ресурса. В числе нарушителей МУП «Упорниковское жилищно-коммунальное хозяйство», МУП «Кругловский многоцелевой центр» и МУП «Краснопольский многоцелевой центр».

- Перечисленные организации не наладили контроль по программе производственного контроля качества питьевой воды, - уточнили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Волгоградской области.

В интересах потребителей надзорный орган вынужден был обратиться с исковыми требованиями к МУПам о приведении их работы в соответствие с законодательством.

Решениями Нехаевского районного суда иск Роспотребнадзора был удовлетворён. Суд обязал предприятия регулярно осуществлять контроль качества воды в местах водозабора и из распределительной водопроводной сети.

Напомним, ранее редакция сообщала, что по данным специалистов облкомприроды Нехаевский район находится в антирейтинге по качеству водоснабжения. По итогу мониторинга в 2023 году специалисты зафиксировали микроорганизмы в 22% проб.