В Волгограде отменили два рейса в Москву, четыре задерживаются





Два рейса в столичные аэропорты отменены в аэропорту Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на онлайн-расписание воздушной гавани, ещё четыре рейса, один из которых в Казань, задерживаются.

Отменены вылеты самолётов в Шереметьево и Домодедово, назначенные на 10.30 и 14.10 соответственно.

Между тем, по данным Росавиации, в аэропорту Шереметьево в 05:30 сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС.

Временные ограничения на прием и выпуск ВС по-прежнему распространяются на работу семи аэропортов: Домодедово, Жуковский, Казань, Калуга (Грабцево), Нижний Новгород (Стригино), Тамбов (Донское), Ярославль (Туношна)