На «Красном октябре» прошла Неделя безопасности труда





В рамках Дня безопасности труда 2025 металлургический завод провел серию мероприятий, направленных на повышение культуры безопасности на производстве. Участие в программе Недели безопасности приняли представители цехов, дирекций и служб предприятия.

Специальная комиссия посетила ряд производственных подразделений: цех отделки металлопроката, обжимной крупносортный цех, отделение горячего проката листопрокатного цеха, участок разделки лома копрового цеха и железнодорожный цех, в которых были реализованы улучшения в области охраны труда и промышленной безопасности.

На итоговом совещании были озвучены принятые меры в области охраны труда за прошедший год, а также намечены дальнейшие направления работы по повышению уровня безопасности на производстве.

– Комиссия отметила положительную динамику изменений в цехах предприятия. Выбранный курс улучшений, призванный повысить культуру производства на рабочих местах, будет продолжен и в этом году, – рассказал и.о. главного инженера Александр Голубятников.

В рамках подготовки ко Дню безопасности труда 2025 специалисты профильных заводских служб с февраля по апрель провели проверки структурных подразделений по ключевым направлениям этого года. В ходе встреч с коллективами были собраны предложения сотрудников по улучшениям условий труда на рабочих местах. По результатам проверки составлен перечень мероприятий по устранению выявленных нарушений, 92% из них уже отработаны.

Одним из центральных событий Недели безопасности труда стала интеллектуально-развлекательная квест-игра. В командных соревнованиях приняли участие более ста сотрудников предприятия.

Мероприятие проходило на площадках цеха по ремонту металлургического оборудования, цеха отделки металлопроката и листопрокатного цеха. Каждой команде необходимо было найти подготовленные заранее несоответствия требованиям охраны труда и расшифровать итоговую кодовую фразу.

Выбранный формат позволил погрузить заводчан в ежедневный рабочий процесс и напомнить каждому о важности повышения культуры безопасности на производстве.

Всего в квест-игре приняли участие двенадцать команд. Победу одержала сборная цеха ремонта металлургических печей, второе место у копрового цеха, третье занял цех отделки металлопроката. Призеров наградили медалями, кубками и ценными призами, участники получили корпоративные подарки.

Также в рамках Дня безопасности труда 2025 прошел семинар-тренинг по культуре и охране труда на производстве «Герои в касках», организованный профсоюзным комитетом. Участниками мероприятия стали порядка сорока заводчан, в том числе уполномоченные по охране труда производственных подразделений предприятия.

– Обеспечение безопасных условий труда – одно из приоритетных направлений работы «Красного октября». На предприятии реализуется комплекс мер, направленных на повышение культуры производства, минимизацию профессиональных рисков, вовлечение каждого работника в вопросы охраны труда и промышленной безопасности, – отметил в своем выступлении генеральный директор Александр Жуков. – Наша главная цель – сообща добиться нулевого уровня травматизма.

Фото: «Красный октябрь»

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