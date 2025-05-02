Экономика

Сколько карманных денег берут россияне в Сочи, посчитали эксперты

Экономика 02.05.2025 13:22
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02.05.2025 13:22

В поездках на майские праздники россияне тратят в среднем 14,4 тыс. руб. на человека на карманные расходы. Самые большие расходы делают путешественники в Сочи — 17,5 тыс. руб. на человека в течение всего путешествия. Как следует из аналитики ВТБ*, в целом по Краснодарскому краю карманные траты туристов составляют 14,4 тыс. руб., в Крыму — 14 тыс. руб.

Отметим, что в расчет брались пять отпускных дней. И отдых в Краснодарском крае, в плане расходов, оказался одним из самых дорогих. Так, за пять дней в Санкт-Петербурге туристы тратят карманных денег 12,3 тыс. руб., в Кабардино-Балкарии — 11 тыс. руб., в Калмыкии — 10,7 тыс. руб. Меньше всего россияне тратят в поездках в Кемеровской, Сахалинской и Магаданской областях — от 3,4 тыс. руб. до 2,8 тыс. руб. соответственно.

По данным аналитиков, в путешествия на майские праздники отправляется около 5% россиян. Все остальные предпочитают проводить время в домашнем регионе.

Чаще всего вырываются в отпуск жители Москвы — 29% от общего количества путешествующих в мае. На втором и третьем местах — жители Московской области (10%) и Санкт-Петербурга (9%). Реже всего покидают родные регионы на майские праздники жители Алтая, Кабардино-Балкарии и Еврейской автономной области.

К слову, сочинцы активно ездят на майские праздники в Краснодар, а также в Москву и Санкт-Петербург.

* В качестве референса использовались данные о поездках и транзакциях россиян с 1 по 10 мая 2024 года.

Фото: из архива ИА «Высота 102»

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