Спорт

Фанаты волгоградского «Ротора» болеют против коронавируса

Спорт 09.03.2020 17:05
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09.03.2020 17:05



 
Сегодня фанаты волгоградского «Ротора», как и обещали, пришли на матч своей команды с «Нефтехимиком» в прозрачных костюмах. Как сообщает ИА «Высота 102», ранее в соцсетях прозвучал призыв к болельщикам прийти именно в таком виде на «Волгоград Арену». Надо сказать, фанаты не подвели и болели за «Ротор» именно в такой одежде. Спортивный комментатор в первой половине матча, который закончился со счетом 1:0 в пользу волгоградцев, пояснил, что таким образом болельщики хотели показать, что коронавирус не является препятствием для посещения спортивных мероприятий. А те, кто боится, может защитить себя от инфекции именно таким образом. 
Всего сегодня на "Волгоград Арену" пришли 20127 человек. 

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