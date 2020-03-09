В Волгограде проверят клинику покойного врача

Здравоохранение 09.03.2020 12:44
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09.03.2020 12:44
В Волгоградской области собираются проверить несколько десятков медучреждений на предмет независимой оценки качества оказания услуг. Как сообщает ИА «Высота 102», такое решение приняли члены общественного совета при комитете здравоохранения Волгоградской области. В этом году инспекцию проведут в 56 больницах и поликлиниках региона, в том числе в волгоградских, в районных, а также в частных клиниках. В перечне проверяемых учреждений здравоохранения, например, областной онкодиспансер, больница №18, клиническая городская больница №1, ряд инфекционных больниц региона, кумысолечебница Палласовского района. Независимую оценку качества услуг проведут также и в клинике «Движение», которую возглавлял погибший в прошлом году в ДТП доктор Олег Соловьев. Однако в решении общественного совета он до сих пор значится руководителем.
В настоящее время директором медучреждения является сын основателя клиники Алексей Соловьев, который оказался единственным выжившим в автокатастрофе. Трагедия произошла 10 декабря 2019 года. На московской трассе в Воронежской области при столкновении микроавтобуса и легковушки погибли пятеро человек, из которых четверо - члены семьи Соловьевых.
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