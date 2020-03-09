Расследования

В Волгоградской области осужденному бутлегеру предъявили счёт за 23 бутылки «Хеннесси»

Расследования 09.03.2020 09:23
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09.03.2020 09:23


Более 267 тысяч рублей ущерба должен выплатить житель Камышинского района Анатолий Шарков за незаконное использование товарного знака «Хеннесси» его правообладателю. Как сообщает ИА «Высота 102», такое решение принял Камышинский городской суд по иску компании «Сосьете Жас Хеннесси энд Ко», признанной потерпевшей по данному делу.
Установлено, что Шарков в августе 2019 года был осужден по двум статьям УК РФ за приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции в крупном размере и незаконное использование чужого товарного знака. Ему было назначено наказание в виде штрафа в размере 110 000 рублей в доход государства. Как установлено судом в приговоре, осужденный неоднократно использовал чужие товарные знаки, причинив крупный ущерб правообладателю компании «Сосьете Жас Хеннесси энд Ко». Лицензионное соглашение с правообладателем и лицензиатом ответчик не заключал. 
Согласно материалам дела, в 2018 году сотрудники полиции провели контрольную закупку и изъяли из гаража Шаркова 23 бутылки коньяка «Хеннесси». Он пояснил, что эту продукцию приобрел в Саратове у ранее неизвестного ему гражданина и привез в Камышин. Этот алкогольный напиток был расфасован в бутылки объемом 0,5 литра.
Правообладатель товарного знака пояснил в иске, что производство коньяка «HENNESSY X.O.» в объеме 0,5 литра на заводах компании «Сосьете Жас Хеннесси энд Ко» не осуществляется и ранее не осуществлялось. На территорию РФ коньяк «HENNESSY X.O.» в объеме 0,5 литра не поставлялся. 
Изъятый у Шаркова коньяк был признан спиртным напитком кустарного изготовления под видом алкогольной продукции. Согласно решению суда осужденный должен выплатить компании ущерб в размере 267 145 рублей – именно такой расчет принял суд за 23 изъятые бутылки поддельного коньяка известного бренда. Решение может быть обжаловано в апелляционной инстанции.

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