Жители Волгоградской области увеличили долги по кредитам

Аналитика 02.03.2020 08:46
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02.03.2020 08:46
Жители Волгоградской области нарастили просроченную задолженность перед банками. Как сообщает ИА «Высота 102», в рейтинге РИА Новости регион занял 74-е место среди 85 субъектов. Так, в начале 2020 года доля просроченных кредитов в Волгоградской области составила 5,1%, размер задолженности – 184 миллиона рублей. Это на 18,5% выше, чем в 2019 году.
Наименьший рост доли просрочки в 2019 году наблюдался в Чеченской Республике. Также небольшой прирост был в Республике Крым, а рост доли просрочки в Севастополе был на уровне сотых долей.
Лидерам по повышению платежной дисциплины стали Ингушетия, Бурятия, Астраханская область, Адыгея, Вологодская область, Омская область, Курская область, Кемеровская область и Алтайский край.
Лидерами с заметным отрывом по платежной дисциплине по банковским кредитам стали Севастополь, Ненецкий автономный округ, Республика Крым, Чукотский автономный округ и Ямало-Ненецкий автономный округ. Эксперты объясняют это тем, что в Республике Крым и Севастополе российские банки стали выдавать кредиты совсем недавно, поэтому ряд заемщиков еще фактически не успел сформировать просроченную задолженность, а высокие темпы роста кредитования размывают просрочку.
Самая высокая доля просроченной задолженности, несмотря на ее существенное снижение, остается у Республики Ингушетия (13,1%), но для сравнения, два года назад она была на уровне 24%. Кроме того, высокая доля просрочки зафиксирована у следующих регионов: в Карачаево-Черкессии, Северной Осетии — Алании, Бурятии, Адыгее, Дагестане и Чечне. Во всех этих регионах доля просроченной задолженности по кредитам населению превышает 5,5%.
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