Политика

В Волгограде на улицу вышли сторонники «народных поправок» в Конституцию

Политика 29.02.2020 14:58
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29.02.2020 14:58


Сменные одиночные пикеты и раздачу листовок  сегодня организовали в Волгограде сторонники общественной организации «Левый фронт», сообщает ИА «Высота 102». Активисты стояли с плакатами в районе Мамаева кургана со стороны проспекта Ленина. Участники акции, как они заявили, выступают за референдум, а не за общероссийское голосование, и требуют принять к рассмотрению поправки в Конституцию от «Левого фронта» и КПРФ.  
Напомним, на 22 апреля практически на всех уровнях согласовано проведение всероссийского голосования по принятию изменению в Конституцию России. Поправки о проведении голосования уже поддержаны профильным комитетом Госдумы. В голосовании будут вправе принять участие россияне, достигшие на 22 апреля 18 лет, за исключением граждан, признанных судом недееспособными или содержащихся в местах лишения свободы по приговору суда. Голосование пройдет по всей стране с 8 до 20 часов по местному времени.
О необходимости внесения изменений в Основной закон президент Владимир Путин заявил 15 января - во время оглашения послания Федеральному собранию. Над поправками трудится специально созданная рабочая группа, в которую, в том числе, входит волгоградская спортсменка Елена Исинбаева.

 

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