Андрей Бочаров обсудил с чиновниками создание музея СВО

20 декабря в администрации Волгоградской области прошло рабочее совещание, посвящённое созданию в регионе музея специальной военной операции по защите Донбасса. В мероприятии приняли участие руководители профильных комитетов и руководство Волгограда.
Отметим, ранее вопрос образования нового музейного комплекса губернатор Андрей Бочаров поднимал 28 октября на заседании организационного комитета по проведению фестиваля #ТриЧетыре. Глава региона тогда подчеркнул, что считает данную работу своевременной, учитывая важность СВО для будущего нашей страны.
Фото: администрация Волгоградской области