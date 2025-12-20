



В Волгоградской области комитет тарифного регулирования рассказал подробности о двух волнах повышения тарифов за услуги ЖКХ. Специалисты рассчитали величину индексации в реальном выражении.

В связи с повышением НДС с 1 января 2026 года льготный тариф для потребителей услуги холодного водоснабжения ООО «Концессии водоснабжения» составит 36,01 руб./м3 (+0,59 руб.). Водоотведение вырастет в цене до 23,25 руб./м3 (+0,38 руб.).

Стоимость горячего водоснабжения в исполнении ООО «Концессии теплоснабжения» с началом нового года вырастет до 204,31 руб./м3 (+ 3,35 руб.), отопления — 2 955,60 руб./Гкал (+ 48,46 руб.).

Газ будет стоить при наличии счётчика для жителя среднестатистического частного дома 8 руб. 14 коп. (+0,14 руб.). Для потребителей без счётчика, использующих голубое топливо только для приготовления пищи, тариф на 1 человека составит 144,80 руб. (+2,37 руб.). При отоплении помещения цена вырастет на 1,04 рубля за 1 кв. метр.

С 1 января житель многоквартирного дома будет платить за вывоз мусора 120,3 руб. (-10,47 руб.), житель частного дома в городе — 118,55 руб. (-10,32 руб.). Сельский житель — 104,53 руб. (-9,1 руб.).

Вторая волна повышения цен произойдёт осенью 2026 года. С 1 октября стоимость питьевой воды для потребителей ООО «Концессии водоснабжения» подскочит до 39,53 руб./м3 (+3,52 руб.), водоотведения — 25,52 руб./м3 (+2,27 руб.).

Горячая вода от «Концессий» будет стоить 224,33 руб./м3 (+20,02 руб.), отопление — 3245,25 руб. руб./Гкал (+289,65 руб.).

Отметим, по информации властей, в регионе значительная часть потребителей пользуется мерами поддержки государства на оплату услуг ЖКХ. В общей сложности власти компенсируют расходы 38 тыс. волгоградцев.