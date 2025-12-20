В Волгограде потушен пожар в 16-этажном доме на ул. 64-й Армии





20 декабря в Кировском районе Волгограда произошло ЧП в 16-этажном доме. По информации очевидцев, загорелась высотка по адресу: ул. 64-й Армии, д. 135. Языки пламени, вырывающиеся на пожарную лестницу сбоку здания, свидетели засняли на видео. Информацию о ЧП подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области.







- В 10:05 поступило сообщение о пожаре на втором этаже многоквартирного дома: горят домашние вещи на площади 10 кв. метров. Наши подразделения производят тушение. В 10:27 возгорание было локализовано, а в 11:15 полностью потушено,- подчеркнули в пресс-службе спасательного ведомства.

Отметим, по информации специалистов, из здания была произведена эвакуация 45 жителей, в том числе 7 детей. Причиной пожара могло послужить короткое замыкание.

Фото: панорама сервиса "Яндекс. Карты"

Видео: Волгоград Вкурсе / t.me