



20 декабря в Волгограде прошли детские праздники. В преддверии Нового года в Горсаду и ЦПКиО зажгли огни на новогодних ёлках.





Главная красавица города засияла в Городском саду. Живую ель украсили 500 метров гирлянд, звезда и 240 шаров. Одновременно здесь состоялось открытие резиденции Деда Мороза.

- Для юных посетителей и их родителей волгоградские артисты подготовили концертную программу с участием Деда Мороза и Снегурочки, лошадки Искорки, Снеговика, Бабы Яги, Смешариков и снежинок-фьеков. С главной сцены парка сказочные персонажи поздравили детей с наступающим Новым годом, - сообщили в пресс-службе мэрии.

Интерактивная программа сегодня прошла и в ЦПКиО. Гостям парка артисты показали сказку «Новый год наоборот». Кроме того, здесь также зажгли огни на новогодней ёлке. Финалом мероприятия стала зимняя дискотека под новогодние хиты.





Отметим, на Новый год для волгоградцев и гостей областного центра разработана обширная программа гуляний. В частности, в ЦПКиО все желающие смогут принять участие в праздничном забеге, колядках и детских театрализованных представлениях.

Фото: ЦПКиО

Видео: администрация Волгограда