Бастрыкин взялся за похитивших пенсионерку волгоградских мошенников





20 декабря председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту мошеннических действий в отношении пенсионерки Альвины Дубоносовой. По словам сына 81-летней женщины, она была похищена двумя мужчинами и насильно удерживалась в Волгограде. О вопиющем случае накануне рассказали журналисты «РЕН ТВ».

Всё произошло в 2023 году. Проживающая в Москве одинокая пенсионерка на улице попала под влияние аферистов. Далее новые знакомые перевезли её в Волгоград, где она проживала в особняке на ул. Южнобережной. Здесь на пятый день после переезда пенсионерка переписала на чужих людей квартиру. Впоследствии сын безуспешно пытался вернуть мать домой, однако так и не смог получить к ней доступ. Через некоторое время пенсионерка была освобождена полицейскими благодаря счастливому стечению обстоятельств. Однако после возвращения домой она так и не смогла оправиться от произошедшего и вскоре скончалась на фоне сильных переживаний. Сын же пообещал ей перед смертью вернуть квартиру и наказать мошенников.

- По данному факту следственными органами СК России по Волгоградской области ранее начата доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ, - уточнили в Следкоме.

Отметим, расследование взято на контроль в центральном аппарате. Региональным следователям предстоит доложить о промежуточных и финальных результатах работы в Москву.