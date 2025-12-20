Общество

В Волгограде после жалобы ветеранов СВО Путину к весне обновят стадион ЦСП

20.12.2025
В Волгограде пообещали в рекордно сжатые сроки привести в порядок футбольное поле стадиона спортивной подготовки по адаптивным видам спорта на территории посёлка Нижние Баррикады Краснооктябрьского района. 19 ноября о печальном состоянии тренировочной площадки для людей с ограниченными возможностями президенту Владимиру Путину сообщили бойцы СВО.

В 2025 году часть ветеранов участвовала в подготовке Народным фронтом прямой линии с Владимиром Путиным, обрабатывая в колл-центре жалобы россиян. В их числе оказались бойцы, лишившиеся зрения. Один из них и доложил лидеру о проблеме волгоградцев, лишившихся конечностей, но вместе с тем продолжающих заниматься спортом.

- Было обращение от ветеранов боевых действий из Волгограда. Парни – чемпионы Чемпионата России по такому адаптивному виду спорта, как футбол. Однако у них большая проблема. Футбольное поле, на котором они тренируются, находится в ужасном состоянии. Чтобы они не получали травмы я хотел бы вас попросить помочь, - обратился к президенту оператор телефонной линии.

Глава государства подчеркнул, что восхищается такими людьми, которые несмотря на пережитое и проблемы со здоровьем продолжают заниматься спортом, пообещав исправить сложившуюся ситуацию.

Отметим, позже стало известно о том, что администрация Волгоградской области приняла решение выполнить замену покрытия футбольного поля, установить новое ограждение и смонтировать современную систему освещения. На комплексное обновления площадки власти отвели не более 4 месяцев.

Фото: kremlin.ru

