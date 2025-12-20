В Волгограде возложением цветов отметили День ФСБ России

20 декабря в Волгоградской области прошли торжественные мероприятия, приуроченные ко Дню работника органов безопасности. Традиционно силовики отметили свой профессиональный праздник возложением цветов к стеле на площади Чекистов.
В мероприятии приняли участие руководство регионального управления ФСБ, МВД, прокуратуры, администрации Волгоградской области, представители ветеранского сообщества, кадеты.
На площади Чекистов собравшиеся в сопровождении почётного караула возложили венки и цветы к центральному монументу, а также памятнику пограничникам, часовне Александра Невского и Димитрия Донского.
Кроме того, силовики посетили памятник в Горсаду. Здесь у бюста генерал-лейтенанта Александра Воронина собравшиеся также почтили память сотрудников органов безопасности, погибших при исполнении своих обязанностей, в том числе и при защите Сталинграда.
Фото: Геннадий Гуляев