Общество

В Волгограде возложением цветов отметили День ФСБ России

Общество 20.12.2025 17:22
0
20.12.2025 17:22


20 декабря в Волгоградской области прошли торжественные мероприятия, приуроченные ко Дню работника органов безопасности. Традиционно силовики отметили свой профессиональный праздник возложением цветов к стеле на площади Чекистов.



В мероприятии приняли участие руководство регионального управления ФСБ, МВД, прокуратуры, администрации Волгоградской области, представители ветеранского сообщества, кадеты.



На площади Чекистов собравшиеся в сопровождении почётного караула возложили венки и цветы к центральному монументу, а также памятнику пограничникам, часовне Александра Невского и Димитрия Донского.




Кроме того, силовики посетили памятник в Горсаду. Здесь у бюста генерал-лейтенанта Александра Воронина собравшиеся также почтили память сотрудников органов безопасности, погибших при исполнении своих обязанностей, в том числе и при защите Сталинграда.

Фото: Геннадий Гуляев

