Андрей Бочаров поздравил сотрудников ФСБ с профессиональным праздником





20 декабря в Волгоградской филармонии прошло торжественное собрание силовиков, приуроченное ко Дню работника органов безопасности Российской Федерации. В мероприятии приняли участие действующие сотрудники и ветераны ФСБ, представители правоохранительных и надзорных органов, руководство судебной системы, а также чиновники.

Собравшихся лично поприветствовал губернатор Андрей Бочаров. Глава региона обратил внимание на вызовы современности и особый вклад сотрудников спецслужб в обеспечение безопасности как на территории Волгоградской области, так и всей России.

Отметим, в рамках торжественного мероприятия гостям был показан музыкальный спектакль «Щит и меч Сталинграда», поставленный волгоградскими артистами на основе рассекреченных материалов о подвигах сотрудников НКВД во время Сталинградской битвы.

Фото: администрация Волгоградской области