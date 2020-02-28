Провалилась новая попытка продажи недостроенного "Диаманта" в Волжском





Недостроенное здание на улице Мира в Волжском, которое возводилось как универмаг-универсам "Диамант", снова не нашло покупателя. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на протокол результатов торгов, ни одной заявки на участие от потенциальных покупателей не поступило. Торги признаны несостоявшимися.

Как ранее сообщало информагентство, в январе текущего года недострой в очередной раз выставили на торги с начальной стоимостью в 20,7 миллиона рублей. В ходе предыдущих попыток начальная цена объекта была выше, однако ее снижение покупателей все равно не заинтересовало.

На торги выставлялось само здание, степень готовности которого составляет 9%, а также земельный участок площадью 8 268 кв.м., расположенные на ул. Мира, 107а в Волжском.

Недостроенное здание универсама-универмага и участок земли пытаются продать в рамках дела о банкротстве ООО "Свинг Порт". Каким образом эта организация приобрела недострой, неизвестно. В Едином государственном реестре юридических лиц указано, что ООО "Свинг Порт" специализируется на аренде и управлении нежилым недвижимым имуществом, оказывает посреднические услуги при купле-продаже различной недвижимости. В настоящее время организация находится в стадии ликвидации. Учредителем ООО является Елена Буянова.

Ранее объект принадлежал ООО "Диамант Девелопмент Групп-Холдинг". В феврале 2017 года Двенадцатый арбитражный апелляционный суд обязал эту организацию оградить недострой сплошным забором. Иск подавала администрация Волжского после трагический гибели подростка на этом недостроенном объекте.

К группе компаний "Диамант", напомним, имел отношение бывший депутат Госдумы от Волгоградской области Олег Михеев, который находится в федеральном розыске. В настоящее время на торги выставлены сразу несколько торговых центров, которые принадлежали семье экс-депутата. Это ТЦ "Диамант на Комсомольской", ТЦ "Диамант Зацарицынский" и ТЦ "Краснополянский".



