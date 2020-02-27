В Волгоградской области двое детей провалились под лёд, один погиб





По предварительной информации, компания из троих детей в возрасте 10-12 лет играла вблизи шлюза в посёлке Комсомольский Калачёвского района. Двое ребят вышли на лёд и провалились в ледяную воду. О происшествии в оперативные службы сообщил смотритель шлюза. Вытащить ребят из воды сначала пытались рабочие шлюза, но смогли это сделать только прибывшие на место происшествия спасатели. Они вытащили мальчиков, один был уже без сознания.

Отметим, что МЧС неоднократно предупреждало об опасности выхода на лёд, тем более в период резких температурных колебаний.

Сегодня двое мальчишек 10 и 12-летнего возраста провалились под лёд около 11-го шлюза Волго-Донского судоходного канала в Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в оперативных службах региона, одного ребёнка без сознания достали из воды и доставили в больницу, где он скончался. Врачи сделали все возможное, но спасти мальчика не смогли. Второй пострадавший находится в больнице.