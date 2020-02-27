Происшествия 27.02.2020 10:22
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27.02.2020 10:22
Накануне около 19.30 вечера 24-летний водитель, управляя автомашиной «Хонда Сивик», двигаясь по улице Лермонтова в сторону Центрального района Волгограда, при повороте совершил столкновение с автомобилем «ВАЗ-2107» под управлением 23-летнего водителя. Авария произошла напротив дома № 96 по улице Кубинской. По данным ГУ МВД России по Волгоградской области, в результате ДТП 23-летняя пассажирка автомашины «ВАЗ-2107» с травмами доставлена в больницу.
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