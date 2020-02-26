Политика

Сели за парты: главы районов и городов Волгоградской области учатся выполнять задачи президента и губернатора

Политика 26.02.2020 14:34
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26.02.2020 14:34


Главы районов и городов Волгоградской области и Волгограда собрались в областном центре на плановое обучение. Как сообщили ИА "Высота 102" в администрации области, в институте управления руководители администраций муниципальных районов, городских округов и всех восьми районов Волгограда получат не только теоретические, но и практические знания, необходимые, как сообщается, "для эффективного выполнения поставленных Президентом России и губернатором Андреем Бочаровым задач по реализации приоритетных проектов развития".
Ключевыми темами обучающего курса стали: формирование стратегии развития территорий, участие в конкурсе инициативного бюджетирования, реализация мер поддержки реального сектора экономики, реализация мероприятий нацпроектов и приоритетных региональных программ, в том числе "Чистая вода", предупреждение и ликвидация ЧС, развитие жилищно-коммунальной, дорожной инфраструктуры, внутрирегионального туризма и другие. Кроме того, будут рассмотрены аспекты межбюджетных отношений, законодательных новаций, вопросы проведения грядущей кадастровой оценки объектов недвижимости, а также типичные ошибки, которые выявляются на местах контрольно-надзорными органами. Помимо теоретических занятий запланированы и практические. Как именно во время учебы на практике главы районов и городов будут закреплять полученные знания, не уточняется.
Примечательно, что курсы повышения квалификации с 27 по 29 февраля проводит и администрация президента России. Как сообщает "Ъ", в подмосковном пансионате "Себеж" со всей России для повышения своей квалификации соберутся руководители пресс-служб губернаторов. Отмечается, что связано это с тем, что "к работе губернаторов будут предъявляться такие требования, как открытость, уважение к людям, скромность, искренность, контроль, результативность".   

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