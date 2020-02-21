Открыт прием заявок на участие в премии «Экспортер года»

Экономика 21.02.2020 13:01
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21.02.2020 13:01
АО «Российский экспортный центр» (РЭЦ) проводит прием заявок на Всероссийскую премию «Экспортер года». Об этом, как сообщает ИА «Высота 102», информирует заинтересованные промышленные предприятия Волгоградской области комитет промышленности и торговли Волгоградской области.
Напомним, промышленные предприятия региона ежегодно становятся победителями всероссийской премии. Так, в 2019 году в число победителей окружного этапа премии вошли 8 региональных предприятий и организаций различных отраслей (АО «Каустик», ООО «ТД «Волжский трубопрофильный завод», ООО «Межрегионагрохим», ООО «Волгопромавтоматика», ООО «Волма-Маркетинг» и другие).
Премия нынешнего года пройдет в два этапа. Первый – на уровне всех федеральных округов, второй – на уровне Российской Федерации. Награда вручается в 11 номинациях (как для крупного бизнеса, так и для субъектов малого и среднего предпринимательства), среди которых: «Экспортер года в сфере промышленности», «Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса», «Экспортер года в сфере услуг», «Экспортер года в сфере высоких технологий», «Трейдер года». Кроме того, для оценки динамики экспорта учреждены специальные номинации «Прорыв года» и «Новая география». Участие в премии «Экспортер года» бесплатное. Срок подачи заявки на соискание премии в первом (окружном) этапе для экспортеров Южного федерального округа – до 26 марта 2020 года.
Напомним, что премия «Экспортер года» учреждена Правительством Российской Федерации и входит в перечень мер национального проекта «Международная кооперация и экспорт», который был разработан во исполнение Указа Президента России «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».
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