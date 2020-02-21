Открыт прием заявок на участие в премии «Экспортер года»





АО «Российский экспортный центр» (РЭЦ) проводит прием заявок на Всероссийскую премию «Экспортер года». Об этом, как сообщает ИА «Высота 102», информирует заинтересованные промышленные предприятия Волгоградской области комитет промышленности и торговли Волгоградской области.

Напомним, промышленные предприятия региона ежегодно становятся победителями всероссийской премии. Так, в 2019 году в число победителей окружного этапа премии вошли 8 региональных предприятий и организаций различных отраслей (АО «Каустик», ООО «ТД «Волжский трубопрофильный завод», ООО «Межрегионагрохим», ООО «Волгопромавтоматика», ООО «Волма-Маркетинг» и другие).

Премия нынешнего года пройдет в два этапа. Первый – на уровне всех федеральных округов, второй – на уровне Российской Федерации. Награда вручается в 11 номинациях (как для крупного бизнеса, так и для субъектов малого и среднего предпринимательства), среди которых: «Экспортер года в сфере промышленности», «Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса», «Экспортер года в сфере услуг», «Экспортер года в сфере высоких технологий», «Трейдер года». Кроме того, для оценки динамики экспорта учреждены специальные номинации «Прорыв года» и «Новая география». Участие в премии «Экспортер года» бесплатное. Срок подачи заявки на соискание премии в первом (окружном) этапе для экспортеров Южного федерального округа – до 26 марта 2020 года.