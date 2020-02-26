Происшествия

В Волгограде иномарка «подбила» пассажирский автобус (ВИДЕО)

Происшествия 26.02.2020 11:48
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26.02.2020 11:48




Столкновение легкового автомобиля "Toyota Camry" с автобусом №65 "Жилгородок - ул. Тулака" произошло сегодня в Ворошиловском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе мэрии, около 9.00 на пересечении улиц Рабоче-Крестьянской и Базисной водитель иномарки при повороте совершил касательное столкновение с автобусом.
В результате ДТП  пассажиры общественного транспорта не пострадали. Транспортные средства получили незначительные повреждения. Пассажиры по имеющимся билетам смогли пересесть в следующий автобус. 
Все обстоятельства ДТП предстоит установить сотрудники ГИБДД.

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