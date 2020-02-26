В Волгограде грузовик толкнул легковушку на столб, есть пострадавший





Женщина с травмой головы доставлена в больницу после ДТП с грузовиком и железобетонным столбом в Волгограде. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, авария произошла накануне вечером в Красноармейском районе на улице Лазоревая.

По предварительной информации, при перестроении водитель автомобиля "МАН" не предоставил преимущество движения и совершил столкновение с "ВАЗ-21102". От удара легковушка совершила наезд на препятствие - железобетонный столб. В результате ДТП пострадала 38-летняя пассажирка "ВАЗа". Женщину доставили в больницу с травмой головы.



