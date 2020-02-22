Общество

В Волгограде на кастинг для съемок военной драмы пришли сотни мужчин

Общество 22.02.2020 15:15
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22.02.2020 15:15


Кастинг для участия в съемках военной драмы режиссера Алексея Германа-младшего вызвал большой интерес у волгоградцев. Как сообщает ИА «Высота 102», с утра в учреждение культуры пришли уже свыше 200 мужчин, готовых попробовать себя в роли безымянных советских или немецких солдат. Всего для массовых сцен, которе будут снимать на руинах тракторного завода, требуется около 200 человек. Отбор продлится до 24 февраля включительно. Результаты  волгоградцам обещают сказать через пару недель.

Фильм «Воздух» будет повествовать о первом отряде женщин-истребительниц во время Великой Отечественной войны. По словам режиссера, ориентиром для него в процессе создания киноленты стала работа Федора Бондарчука «Сталинград».

Участники кастинга заполняют короткую анкету, в которой кроме фамилии, имени и номера телефона, указывают возраст, рост, размер головы, одежды и обуви. Также указывается, имеется ли актерское образование. Никаких собеседований с будущими "артистами" не проводится - только короткая фотосессия с номерными табличками в руках.

Накануне, по словам координаторов, завершился аналогичный кастинг в Камышине. Съемки в Волгограде пройдут ориентировочно в апреле.

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