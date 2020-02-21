Экономика

Игра слов и порывы ветра: застройщика нового ТЦ в Волгограде уличили в обманчивой рекламе

Экономика 21.02.2020 12:10
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21.02.2020 12:10


Комиссия Волгоградского УФАС признала ненадлежащей рекламу строящегося в Тракторозаводском районе ТЦ "Медведица". Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на антимонопольное ведомство, установлено, что размещенный на ограждении стройплощадки рекламный баннер содержал не соответствующие действительности сведения.
Согласно материалам дела, в УФАС пожаловалось ООО "Велмарт", наделенное правообладателем правом на использование товарного знака "Столплит Хоум". Заявитель указал, что в рекламе строящегося торгового центра "Медведица" в июле-октябре 2019 года содержались обозначения "Столплит Дом", сходного до степени смешения с товарным знаком "Столплит Хоум". Но его открытие в новом ТЦ не планируется.
Застройщик и владелец торгового центра "Медведица" (ООО "ТЦ "Орион") сообщил, что предпринял меры по устранению допущенной ошибки еще  в июле 2019 года после звонка представителя ООО "Велмарт". Однако баннер был сорван порывом ветра. По вине дизайнеров, которые "не сведущи в юридических вопросах", рекламный баннер с обозначением "Столплит Дом" снова появился на ограждении строящегося торгового центра.
Застройщик, объясняя свои действия, признал, что не уделял должного внимания вопросам рекламирования.
"В рамках рассмотрения дела застройщик торгового центра указал, что не имел намерений нарушать чьи-либо права на товарные знаки. Однако невнимательное отношение к вопросам содержания рекламы и ошибки конкретных работников компании не могут являться основанием для освобождения от административной ответственности по такого рода делам", - прокомментировала решение председатель комиссии по рекламному делу заместитель руководителя УФАС Ирина Никуйко.
Материалы дела будут переданы уполномоченному должностному лицу для возбуждения дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 14.3 КоАП РФ (Нарушение законодательства о рекламе).
Согласно открытым данным, ООО "ТЦ "Орион" зарегистрирована в Волгограде. Одним из семи учредителей общества является Игорь Беленьков (размер его доли 50%). Он же является одним из двух учредителей ООО "Дельта", которое, как сообщало информагентство, приобрело на торгах недостроенный торговый центр на улице Штеменко.

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