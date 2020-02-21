В Волгограде скандальный недострой со второй попытки обрел хозяина





Недостроенный торговый центр на улице Штеменко в Краснооктябрьском районе Волгограда продан со второй попытки. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на результаты открытых торгов в форме публичного предложения, победителем признано ООО "Дельта" (ИНН 3447022810), предложившее максимальную цену в размере 45,8 миллиона рублей. Основной род деятельности этой волгоградской организации, согласно открытым источникам, является строительство жилых и нежилых зданий.

Всего было подано пять заявок, в том числе от покупателей, зарегистрированных в Саратовской области и Крыму. Но предложенная ими цена была ниже, чем у победителя торгов.

Как ранее сообщало информагентство, за последние четыре месяца это вторая попытка продажи недостроенного торгового центра, степень готовности которого составляет 53%. В середине ноября прошлого года объект пытались продать за 39,8 миллиона рублей, но тогда покупателей не нашлось. В начале января текущего года недострой снова выставили на торги, но уже за 37,7 миллиона рублей.

Площадь застройки на земельном участке составляет 3196 кв.м. С молотка вместе с недостроем на продажу было выставлено и право аренды земельного участка площадью 11 074 кв. м. (назначение: земли населенных пунктов – строительство и последующая эксплуатация торгово-делового центра).





Данное имущество, напомним, принадлежит ООО "Гермес Ритейл" (ИНН 3445077557), которое решением арбитражного суда от 5 июня 2019 года было признано несостоятельным (банкротом). В отношении должника открыто конкурсное производство. Оно продлено до 5 июня 2020 года. В решении суда о признании должника банкротом указано, что согласно реестру установленных требований, сумма кредиторской задолженности ООО "Гермес Ритейл" (ранее ООО "МАН") составляет более 4,8 миллиарда рублей.

Отметим, что история с выделением земли в Краснооктябрьском районе под строительство торгового объекта имеет скандальный шлейф. Для этого пришлось "зачистить" территорию от зеленых насаждений, что вызывало недовольство местных жителей , о чем тогда сообщало информагентство. Территорию обнесли забором еще осенью 2014 года. Начавшаяся тогда стройка так и не завершилась.



