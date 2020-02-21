Экономика

В Волгограде скандальный недострой со второй попытки обрел хозяина

Экономика 21.02.2020 11:10
0
21.02.2020 11:10


Недостроенный торговый центр на улице Штеменко в Краснооктябрьском районе Волгограда продан со второй попытки. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на результаты открытых торгов в форме публичного предложения, победителем признано ООО "Дельта" (ИНН 3447022810), предложившее максимальную цену в размере 45,8 миллиона рублей. Основной род деятельности этой волгоградской организации, согласно открытым источникам, является строительство жилых и нежилых зданий.
Всего было подано пять заявок, в том числе от покупателей, зарегистрированных в Саратовской области и Крыму. Но предложенная ими цена была ниже, чем у победителя торгов.
Как ранее сообщало информагентство, за последние четыре месяца это вторая попытка продажи недостроенного торгового центра, степень готовности которого составляет  53%. В середине ноября прошлого года объект пытались продать за 39,8 миллиона рублей, но тогда покупателей не нашлось. В начале января текущего года недострой снова выставили на торги, но уже за 37,7 миллиона рублей. 
Площадь застройки на земельном участке составляет 3196 кв.м.  С молотка вместе с недостроем на продажу было выставлено и право аренды земельного участка площадью 11 074 кв. м. (назначение: земли населенных пунктов – строительство и последующая эксплуатация торгово-делового центра).

Данное имущество, напомним, принадлежит ООО "Гермес Ритейл" (ИНН 3445077557), которое решением арбитражного суда от 5 июня 2019 года было признано несостоятельным (банкротом). В отношении должника открыто конкурсное производство. Оно продлено до 5 июня 2020 года. В решении суда о признании должника банкротом указано, что согласно реестру установленных требований, сумма кредиторской задолженности ООО "Гермес Ритейл" (ранее ООО "МАН") составляет более 4,8 миллиарда рублей.  
Отметим, что история с выделением земли в Краснооктябрьском районе под строительство торгового объекта имеет скандальный шлейф. Для этого пришлось "зачистить" территорию от зеленых насаждений, что вызывало недовольство местных жителей, о чем тогда сообщало информагентство. Территорию обнесли забором еще осенью 2014 года. Начавшаяся тогда стройка так и не завершилась.  

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Выбрать стоматологию. Необходима консультация специалиста.

Урны, контейнеры, щетинистое покрытие. 95 50 05; 95 50 06

Квартиры с ремонтом от застройщика!Декларация на www.bs34.ru
Экономика
21.02.2020 12:10
Экономика 21.02.2020 12:10
Комментарии

0
Далее
Экономика
21.02.2020 09:55
Экономика 21.02.2020 09:55
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
20.02.2020 17:44
Экономика 20.02.2020 17:44
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
20.02.2020 15:19
Экономика 20.02.2020 15:19
Комментарии

0
Далее
Экономика
20.02.2020 11:25
Экономика 20.02.2020 11:25
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.02.2020 15:46
Экономика 19.02.2020 15:46
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
18.02.2020 18:10
Экономика 18.02.2020 18:10
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
18.02.2020 13:36
Экономика 18.02.2020 13:36
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
17.02.2020 17:57
Экономика 17.02.2020 17:57
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
14.02.2020 11:41
Экономика 14.02.2020 11:41
Комментарии

0
Далее
Экономика
13.02.2020 19:13
Экономика 13.02.2020 19:13
Комментарии

0
Далее
Экономика
13.02.2020 16:05
Экономика 13.02.2020 16:05
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
13.02.2020 10:57
Экономика 13.02.2020 10:57
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
12.02.2020 16:01
Экономика 12.02.2020 16:01
Комментарии

0
Далее
Экономика
12.02.2020 13:54
Экономика 12.02.2020 13:54
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

13:01
В Волгограде после ДТП с автобусом водителя и пассажира легковушки спасало МЧССмотреть фотографии
12:10
Игра слов и порывы ветра: застройщика нового ТЦ в Волгограде уличили в обманчивой рекламеСмотреть фотографии
12:05
Пора на грядки: волгоградских дачников предупредили о досрочном открытии речного сообщенияСмотреть фотографии
11:34
В Волгограде регулировщик окон «удачно нырнул» в бабулин кошелекСмотреть фотографии
11:10
В Волгограде скандальный недострой со второй попытки обрел хозяинаСмотреть фотографии
10:41
«После 40 лет женщины доминируют»: В Волгоградстате перед 23 февраля рассказали всю правду о мужчинахСмотреть фотографии
10:31
Жители «проклятой» улицы в Волгограде боятся за жизньСмотреть фотографии
10:15
Радушная хозяйка однушки из Волжского «обогрела» шестерых узбековСмотреть фотографии
09:55
Сбербанк поздравляет клиентов с Днём защитника Отечества и сообщает о режиме работы в праздникиСмотреть фотографии
09:51
Под Волгоградом таксист совершил смертельный кувырок на машинеСмотреть фотографии
09:21
Два брата из Калмыкии задержаны за врезку в нефтепровод в ВолгоградеСмотреть фотографии
08:57
Михаил Зимин: Искренне поздравляю всех с настоящим мужским праздником!Смотреть фотографии
08:50
Волгоградский НЭТ готовят к большому ремонтуСмотреть фотографии
06:43
В Волгограде пройдут съемки фильма «Воздух» Алексея ГерманаСмотреть фотографии
18:59
Водолазы достали тела двух пропавших рыбаков в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:41
В Волгограде вынесли приговор сотрудникам управления РосалкогольрегулированияСмотреть фотографии
17:12
В ожидании кадровой революции в администрации Волгоградской области – больше двух тысяч человекСмотреть фотографии
16:25
В Волгоградской области потеряли счет бездомным животнымСмотреть фотографии
15:19
Верховный суд подтвердил факт неосновательного обогащения «Управление отходами – Волгоград»Смотреть фотографии
14:22
Машину нашли без людей: в Волгоградской области пропали двое рыбаковСмотреть фотографии
13:29
Оживленный перекресток в центре Волгограда «оккупировали» строителиСмотреть фотографии
13:24
Жителям Волгоградской области предрекли рост реальной зарплатыСмотреть фотографии
13:03
«На асфальтовую дорогу шагом марш!»: губернатор Волгоградской области не отступил от традицииСмотреть фотографииCмотреть видео
12:48
«Бума нет, а свадьбы есть»: в ЗАГСах Волгоградской области скрепляют браки в день четырех двоекСмотреть фотографии
12:03
Отпечатки пальцев украденной невесты помогли волгоградским следователям раскрыть убийство 17-летней давностиСмотреть фотографии
11:30
Под Волгоградом полицейские разоружили пенсионераСмотреть фотографии
11:25
От дорожного строительства в рамках нацпроекта ожидают позитивный эффект для экономики Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:19
В Волжском женщина выпала из трамваяСмотреть фотографии
10:19
Волгоградец сделал своей девушке оригинальное предложение руки и сердца (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
09:48
Волгоградцы попросили Юрия Дудя снять фильм про «предательство» КПРФСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 