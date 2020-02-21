В Волгограде скандальный недострой со второй попытки обрел хозяина

Экономика 21.02.2020 11:10
0
21.02.2020 11:10
Недостроенный торговый центр на улице Штеменко в Краснооктябрьском районе Волгограда продан со второй попытки. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на результаты открытых торгов в форме публичного предложения, победителем признано ООО "Дельта" (ИНН 3447022810), предложившее максимальную цену в размере 45,8 миллиона рублей. Основной род деятельности этой волгоградской организации, согласно открытым источникам, является строительство жилых и нежилых зданий.
Всего было подано пять заявок, в том числе от покупателей, зарегистрированных в Саратовской области и Крыму. Но предложенная ими цена была ниже, чем у победителя торгов.
Как ранее сообщало информагентство, за последние четыре месяца это вторая попытка продажи недостроенного торгового центра, степень готовности которого составляет 53%. В середине ноября прошлого года объект пытались продать за 39,8 миллиона рублей, но тогда покупателей не нашлось. В начале января текущего года недострой снова выставили на торги, но уже за 37,7 миллиона рублей.
Площадь застройки на земельном участке составляет 3196 кв.м. С молотка вместе с недостроем на продажу было выставлено и право аренды земельного участка площадью 11 074 кв. м. (назначение: земли населенных пунктов – строительство и последующая эксплуатация торгово-делового центра).
Данное имущество, напомним, принадлежит ООО "Гермес Ритейл" (ИНН 3445077557), которое решением арбитражного суда от 5 июня 2019 года было признано несостоятельным (банкротом). В отношении должника открыто конкурсное производство. Оно продлено до 5 июня 2020 года. В решении суда о признании должника банкротом указано, что согласно реестру установленных требований, сумма кредиторской задолженности ООО "Гермес Ритейл" (ранее ООО "МАН") составляет более 4,8 миллиарда рублей.
Отметим, что история с выделением земли в Краснооктябрьском районе под строительство торгового объекта имеет скандальный шлейф. Для этого пришлось "зачистить" территорию от зеленых насаждений, что вызывало недовольство местных жителей, о чем тогда сообщало информагентство. Территорию обнесли забором еще осенью 2014 года. Начавшаяся тогда стройка так и не завершилась.
Реклама
Игра слов и порывы ветра: застройщика нового ТЦ в Волгограде уличили в обманчивой рекламе21.02.2020 12:10
Экономика 21.02.2020 12:10
Сбербанк поздравляет клиентов с Днём защитника Отечества и сообщает о режиме работы в праздники21.02.2020 09:55
Экономика 21.02.2020 09:55
Сбербанк представил промовклад «Лови весну» со ставкой 5%20.02.2020 17:44
Экономика 20.02.2020 17:44
Верховный суд подтвердил факт неосновательного обогащения «Управление отходами – Волгоград»20.02.2020 15:19
Экономика 20.02.2020 15:19
От дорожного строительства в рамках нацпроекта ожидают позитивный эффект для экономики Волгоградской области20.02.2020 11:25
Экономика 20.02.2020 11:25
Банк «Открытие»: больше половины россиян предпочитают получать деньги вместо подарков на 23 февраля и 8 марта19.02.2020 15:46
Экономика 19.02.2020 15:46
Сбербанк за 5 минут принимает решение по заявкам на ипотеку для зарплатных клиентов банка18.02.2020 18:10
Экономика 18.02.2020 18:10
Завершен второй этап внедрения единого бренда «Россети» в южном распределительном сетевом комплексе России18.02.2020 13:36
Экономика 18.02.2020 13:36
SberCloud предоставит правительству Оренбургской области мощности суперкомпьютера «Кристофари»17.02.2020 17:57
Экономика 17.02.2020 17:57
В Котельниково строится современный спортивный центр14.02.2020 11:41
Экономика 14.02.2020 11:41
В ООО «Волгабас» рассказали о налоговых проверках13.02.2020 19:13
Экономика 13.02.2020 19:13
Мощно и быстро: новый гербицид взял сорняки под контроль13.02.2020 16:05
Экономика 13.02.2020 16:05
ПСБ и Волгоградская область определили направления сотрудничества в 2020 году13.02.2020 10:57
Экономика 13.02.2020 10:57
В Волгограде автосалон довел мотороремонтный завод до банкротства12.02.2020 16:01
Экономика 12.02.2020 16:01
В Волгограде за год потери электроэнергии снизились на 2,4%12.02.2020 13:54
Экономика 12.02.2020 13:54
Реклама