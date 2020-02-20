



Традиционные полевые сборы в честь предстоящего Дня защитника Отечества проходят сегодня на полигоне Прудбой. Как сообщает ИА «Высота 102», губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, руководители силовых структур, личный состав воинских частей, соединений и спецподразделений - всего около тысячи человек собрались на 244-м общевойсковом полигоне Южного военного округа. За происходящим наблюдают представители региональных СМИ, "вооруженных" фото- и видеокамерами.





На полигоне среди первых лиц региональных ведомств замечены прокурор области Максим Ершов, руководитель СУ СКР Василий Семенов, главка МВД Александр Кравченко с супругой и маленьким сыном.





Присутствуют и местные политики - в частности, глава Волгограда Виталий Лихачев, вице-губернаторы Андрей Косолапов, Валерий Бахин, спикер облдумы Александр Блошкин и председатель Волгоградской городской думы Владлен Колесников.





Масштабное и эффективное действо проводится для демонстрации подготовки личного состава и вооружений в целях обеспечения безопасности жителей региона.





Больше фото - в карусели.