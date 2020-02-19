Расследования

В Урюпинске матерый рецидивист ответит за двойное убийство, поджог и грабеж

Расследования 19.02.2020 14:44
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19.02.2020 14:44


Неоднократно судимый житель Урюпинска, который уже провел в местах лишения свободы более 10 лет, идет под суд за двойное убийство, поджог дома и грабеж. Об этом ИА "Высота 102" сегодня сообщили в СУ СКР по Волгоградской области.
По данным следствия, 39-летний мужчина в середине марта 2019 года убил своего знакомого и его сожительницу, к которым пришел в гости. Конфликт произошел во время застолья. Товарища он избил до потери сознания, а затем переключился на его сожительницу. Женщина пыталась убежать, но рецидивист догнал ее во дворе и убил. Затем он поджог дом, где в бессознательном состоянии находился его знакомый - мужчина погиб от ожогов верхних дыхательных путей и острого отравления окисью углерода.
В ходе расследования убийства выяснилось, что обвиняемый, который ранее был неоднократно судим за разбой, кражи и причинение побоев,  причастен еще к ряду преступлений. В феврале он ограбил женщину, вырвав из ее рук сумку с личными вещами. А ранее мужчина устроил дебош в доме своей сестры, повредив окно ее жилища, входную дверь и стену домовладения, а также разбил мобильный телефон племянника. 

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