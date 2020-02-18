Завершен второй этап внедрения единого бренда «Россети» в южном распределительном сетевом комплексе России





С 17 февраля 2020 года крупнейшая распределительная электросетевая организация Юга России называется ПАО «Россети Юг». Соответствующие изменения были внесены и зарегистрированы в уставе компании.

Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, «Россети Юг» стала второй сетевой организацией, которая юридически перешла на единый бренд «Россети» с соответствующей региональной привязкой. Ранее свое название на АО «Россети Тюмень» изменило АО «Тюменьэнерго».

Напомним, решение о переходе на единую бренд-архитектуру всех дочерних зависимых обществ презентовал на Петербургском международном экономическом форуме в июне 2019 года генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский.

«Группа «Россети» работает в 80 субъектах Российской Федерации, реализует единые подходы к управлению и развитию электросетевой инфраструктуры страны, постоянно повышает качество предоставляемых услуг, расширяя их перечень. Работа под единым брендом усиливает взаимосвязь предприятий группы компаний «Россети», делает бренд более узнаваемым в стране и в отрасли. Потребителю становится проще и понятнее взаимодействовать с нами. Переход на единое имя – часть системного процесса масштабной трансформации всех направлений деятельности холдинга», - отметил глава «Россетей» Павел Ливинский.

«Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным одобрена целевая модель управления электросетевым комплексом. Этот масштабный проект включает в себя создание единых центров управления сетями, городских диспетчерских пунктов, цифровых районов электрических сетей, консолидацию электросетевых активов, а также проектов по городскому освещению. И теперь возможно реализовать программу перехода «дочек» «Россетей» на единую бренд-архитектуру. Рассчитываем, что ребрендинг в компании "Россети Юг" будет сопровождаться выполнением поставленных Президентом задач - реальным повышением эффективности и качества обслуживания населения», - отметил заместитель Министра энергетики Российской Федерации Антон Инюцын.

Как уточнили в компании, смена фирменного наименования не повлечёт за собой изменений в структуре и кадровом составе «Россети Юг», а также в ее правах и обязанностях по отношению к потребителям и контрагентам.





Справка. Компания «Россети» является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 507 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 792 ГВА. В 2019 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 763 млрд кВт•ч. Численность персонала группы компаний «Россети» - 220 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале.



