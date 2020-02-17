Морским судам стала доступна связь в любой точке мирового океана





АО «РТКомм.РУ» (100% дочернее зависимое общество ПАО «Ростелеком») и итальянский спутниковый провайдер МИЛАНО ТЕЛЕПОРТ подписали соглашение о сотрудничестве.

Соглашение предусматривает возможность использования спутниковой инфраструктуры итальянского оператора, что позволит РТКОММ выйти на глобальный уровень предоставления услуги «Морской VSAT»*. Это направление является одним из приоритетных для РТКОММ и активно развивается в интересах корпоративных и государственных клиентов, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба оператора.

Сергей Ратиев, генеральный директор АО «РТКомм.РУ»:

«Подписание соглашения с МИЛАНО ТЕЛЕПОРТ обеспечивает значительное расширение границ предоставления услуг спутниковой связи РТКОММ для наших клиентов, чья деятельность связана с морскими перевозками. Благодаря сотрудничеству с итальянскими партнерами, отныне можно говорить о возможности доступа к услуге «Морской VSAT» от РТКОММ практически в любой точке мирового океана, включая прибрежные зоны всех континентов».

МИЛАНО ТЕЛЕПОРТ – ведущий поставщик спутниковой связи Италии. Компания обладает спутниковой инфраструктурой, обеспечивающей глобальное предоставление услуг спутниковой связи в различных диапазонах.

* Морской VSAT (Very Small Apperture Terminal) – технология спутниковой связи, применяемая на водном транспорте для организации широкополосного канала связи между судном и берегом с помощью спутников, расположенных на геостационарных орбитах.



