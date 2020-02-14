Прокуратура добилась отмены оправдательного приговора в отношении сына бышего депутата Волгоградской облдумы
Борьба с коррупцией 14.02.2020 15:12
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14.02.2020 15:12
На основании апелляционного представления гособвинителя отменен оправдательный приговор суда первой инстанции в отношении фактического руководителя ООО «Малахит» Кирилла Полицимако и бухгалтера организации Юлии Сергеевой. Как сообщила ИА «Высота 102» страший помощник прокурора Волгорадской области Оксана Черединина , уголовное дело направлено на новое рассмотрение в тот же суд в ином составе.
Волгоградский областной суд проверил в апелляционном порядке законность приговора Светлоярского районного суда Волгоградской области от 21 октября прошлого года . Тогда фигуранты уголовного дела Кирилл Полицимако и Юлия Сергеева были оправданы в совершении преступления, предусмотренного пп «а,б» ч.2 ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов группой лиц в особо крупном размере).
Ранее приговором Ворошиловского районного суда Волгограда от 13 июля 2018 года Кирилл Полицимако признан виновным в даче взятки должностному лицу в крупном размере (п.«б» ч.4 ст.291 УК РФ) и осужден к 5 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
На стадии предварительного расследования Полицимако и Сергеевой инкриминировалось уклонение от уплаты налогов на сумму свыше 23,6 млн рублей.
По версии следствия, в целях неправомерного увеличения затрат при исчислении налога на прибыль и необоснованного применения налоговых вычетов по налогу на добавленную стоимость они включали в декларации заведомо ложные сведения о выполнении работ и предоставлении услуг семью организациями, которые фактически предпринимательскую деятельность не осуществляли.
Вину в совершении инкриминируемого деяния фигуранты уголовного дела не признали.
Кирилл Полицимако является сыном бывшего депутата Волгоградской областной думы Ангара Полицимако.
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