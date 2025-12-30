33 дома в цыганском поселке Волгограда обесточили из-за долгов и самоуправства















Очередной рейд провели энергетики ПАО «Волгоградэнергосбыт» совместно с сотрудниками полиции и ПАО «Россети Юг» – «Волгоградэнерго» накануне, 29 декабря, на территории цыганского поселка в Советском районе областного центра. Целью поверочных мероприятий стало выявление и пресечение несанкционированного подключения к электрическим сетям, бездоговорного и безучетного потребления электроэнергии. Также специалисты проверили, как должники соблюдают введенный ранее режим ограничения.





В результате выявлено 33 факта нарушений, в связи с чем домовладения должников, а также тех, кто вновь самовольно подключился к сетям, были отрезаны от электроснабжения.

В ПАО «Волгоградэнергосбыт» подчеркнули, что подобные рейды направлены на защиту интересов добросовестных потребителей, которые исправно платят за свет, а также на обеспечение безопасности электросетевого хозяйства региона.





В организации также предостерегли потребителей о необходимости своевременной оплаты за электроэнергию и о недопустимости самовольных подключений и вмешательств в работу приборов учета.