Вышедший на свободу стример из Волгограда Прокудин снял штаны перед подписчиками





Осужденный за оскорбление участников специальной военной операции волгоградец Павел Прокудин после освобождения из тюрьмы продолжил вести свои стримы и уже успел удивить своих фанатов новой выходкой. Как сообщает V102.RU, блогер из Волгограда в прямом эфире показал гениталии и сделал скандальное заявление о Великой Отечественной войне.

Напомним, в начале марта 2023 года пьяный стример, находясь в своей квартире в Волгограде, в ходе прямой трансляции умышленно оскорбил своими высказываниями верующих. Его привлекли к административной ответственности по ст.20.3.1 КоАП РФ, но мужчину это не вразумило. В августе этого же года Прокудин снова напился и в ходе прямого эфира нелицеприятно высказался об участниках специальной военной операции. В апреле 2024 года стример уже в Пензе провел еще одну прямую трансляцию, где выразил негативное отношение к группе пожилых людей. Через пару дней он был задержан и доставлен в Волгоград.

11 декабря прошлого года суд Красноармейского района Волгограда огласил приговор стримеру Прокудину за оскорбление участников СВО и верующих. Ему было назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы в колонии-поселении.

Позже блогер попытался обжаловать приговор, но апелляционная инстанция оставила без изменений решение суда первой инстанции. 8 декабря в своих соцсетях мужчина объявил о своем освобождении и провел видеотрансляцию в одном из сервисов.

На этом блогер не перестал останавливаться и снова шокировал публику. На этот раз он в прямом эфире решил показать свои половые органы, а позже заявил, что не согласен с итогами Второй Мировой войны.