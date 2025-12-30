



Минстрой России разработал новый порядок переселения жителей аварийных домов. По информации «Парламентской газеты», он устанавливается проектом федерального закона и предусматривает увеличение темпов расселения непригодных для проживания МКД за счёт ужесточения условий для жителей таких объектов.

В частности, предлагается изменить схему расчёта компенсации, учитывая в ней факт аварийности строения. На её основе будет рассчитываться минимальный порог возмещения. В случае если собственник откажется от денежной компенсации в пользу новой квартиры, ему предстоит самостоятельно доплатить разницу между стоимостью жилого помещения в новостройке и минимального порога возмещения.

На такие отчаянные меры в министерстве решили пойти на фоне колоссального роста цен на рынке жилья. Дополнительные издержки уже сейчас спровоцировали сбой в реализации региональных программ по переселению аварийного жилья в 12 субъектах.

В существующих условиях к 2030 году власти смогут расселить 270 тысяч человек или же в перерасчёте на жилую площадь 4,86 миллиона кв. метров аварийных МКД. На эти цели потребуется выделение из федерального бюджета 309 миллиардов рублей. Однако в министерстве хотят помочь 288,78 тыс. человек за счёт более жёстких условий.

Однако уже сейчас эксперты обращают внимание, что новый порядок может стать проблемой для людей с низким доходом, которые, лишаясь единственного жилья, могут не иметь возможности приобрести, пусть и с ощутимой помощью государства, новую жилплощадь.

- Если у человека низкие доходы, он не может взять ипотеку и оставшуюся часть покрыть за счет ипотеки. Поэтому тут нужны какие-то другие модели, — прокомментировала законопроект зампредседателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева.