Общество

Из аварийного жилья на улицу? Минстрой разработал новый порядок расселения аварийных домов

Общество 30.12.2025 09:51
0
30.12.2025 09:51


Минстрой России разработал новый порядок переселения жителей аварийных домов. По информации «Парламентской газеты», он устанавливается проектом федерального закона и предусматривает увеличение темпов расселения непригодных для проживания МКД за счёт ужесточения условий для жителей таких объектов.

В частности, предлагается изменить схему расчёта компенсации, учитывая в ней факт аварийности строения. На её основе будет рассчитываться минимальный порог возмещения. В случае если собственник откажется от денежной компенсации в пользу новой квартиры, ему предстоит самостоятельно доплатить разницу между стоимостью жилого помещения в новостройке и минимального порога возмещения.

На такие отчаянные меры в министерстве решили пойти на фоне колоссального роста цен на рынке жилья. Дополнительные издержки уже сейчас спровоцировали сбой в реализации региональных программ по переселению аварийного жилья в 12 субъектах.

В существующих условиях к 2030 году власти смогут расселить 270 тысяч человек или же в перерасчёте на жилую площадь 4,86 миллиона кв. метров аварийных МКД. На эти цели потребуется выделение из федерального бюджета 309 миллиардов рублей. Однако в министерстве хотят помочь 288,78 тыс. человек за счёт более жёстких условий.

Однако уже сейчас эксперты обращают внимание, что новый порядок может стать проблемой для людей с низким доходом, которые, лишаясь единственного жилья, могут не иметь возможности приобрести, пусть и с ощутимой помощью государства, новую жилплощадь.

- Если у человека низкие доходы, он не может взять ипотеку и оставшуюся часть покрыть за счет ипотеки. Поэтому тут нужны какие-то другие модели, — прокомментировала законопроект зампредседателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
30.12.2025 13:29
Общество 30.12.2025 13:29
Комментарии

0
Далее
Общество
30.12.2025 12:34
Общество 30.12.2025 12:34
Комментарии

0
Далее
Общество
30.12.2025 12:32
Общество 30.12.2025 12:32
Комментарии

0
Далее
Общество
30.12.2025 12:29
Общество 30.12.2025 12:29
Комментарии

0
Далее
Общество
30.12.2025 12:09
Общество 30.12.2025 12:09
Комментарии

0
Далее
Общество
30.12.2025 11:59
Общество 30.12.2025 11:59
Комментарии

0
Далее
Общество
30.12.2025 11:35
Общество 30.12.2025 11:35
Комментарии

0
Далее
Общество
30.12.2025 11:31
Общество 30.12.2025 11:31
Комментарии

0
Далее
Общество
30.12.2025 11:29
Общество 30.12.2025 11:29
Комментарии

0
Далее
Общество
30.12.2025 11:23 Реклама
Общество 30.12.2025 11:23 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
30.12.2025 10:33
Общество 30.12.2025 10:33
Комментарии

0
Далее
Общество
30.12.2025 10:24 Реклама
Общество 30.12.2025 10:24 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
30.12.2025 10:20
Общество 30.12.2025 10:20
Комментарии

0
Далее
Общество
30.12.2025 09:51
Общество 30.12.2025 09:51
Комментарии

0
Далее
Общество
30.12.2025 09:34
Общество 30.12.2025 09:34
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:29
Андрей Бочаров вручил госнаграды тренерам, аграриям, спасателям и медикамСмотреть фотографии
13:16
Как развивалась Волгоградская область в 2025 году: цифры и фактыСмотреть фотографии
12:51
Двое волгоградцев под Новый год лишились колес за неуплату 161 штрафаСмотреть фотографии
12:34
«Это какой-то сюр»: волгоградцам запретили обсуждать легализацию автомойки под окнами МКДСмотреть фотографии
12:32
Семья из Волгограда получила билеты в цирк после обращения к ПутинуСмотреть фотографии
12:29
В Волгограде дачный маршрут № 48э станет круглогодичнымСмотреть фотографии
12:09
Отделения Соцфонда Волгоградской области откроются 5 январяСмотреть фотографии
11:59
Новоиспечённому волгоградцу грозит до 20 лет тюрьмы за проукраинские граффитиСмотреть фотографии
11:35
Как повысятся тарифы на электроэнергию в Волгоградской области в 2026 годуСмотреть фотографии
11:31
ДТП парализовало движение трамваев №2 и 6Смотреть фотографииCмотреть видео
11:29
В Волгограде и области из школьников подготовили операторов БПЛАСмотреть фотографии
11:23
Более 29 миллионов километров проехали волгоградцы вместе с DriveeСмотреть фотографии
10:46
Волгоградскую фирму уличили в хищении 1 млн на реконструкции братской могилыСмотреть фотографии
10:33
Учёные РАН предупредили волгоградцев о магнитной буре 1 январяСмотреть фотографии
10:24
17 новогодних арт-объектов появились на территории завода «Красный октябрь»Смотреть фотографии
10:20
Вышедший на свободу стример из Волгограда Прокудин снял штаны перед подписчикамиСмотреть фотографии
09:51
Из аварийного жилья на улицу? Минстрой разработал новый порядок расселения аварийных домовСмотреть фотографии
09:34
33 дома в цыганском поселке Волгограда обесточили из-за долгов и самоуправстваСмотреть фотографииCмотреть видео
09:22
Когда трамвай становится сказкой: новогодний маршрут от «Ровесника»Смотреть фотографии
08:59
Волгоградский пенсионер отдал 1,5 миллиона за картинку внедорожника мечтыСмотреть фотографии
08:47
12 лет назад в Волгограде террорист взорвал троллейбусСмотреть фотографии
08:17
Волгоградцев предупредили о сбоях мобильного интернета в новогодние праздникиСмотреть фотографии
07:51
Гидрометцентр предсказал волгоградцам снежный январьСмотреть фотографии
07:12
Цену недостающих пенсионных баллов в 2026 году назвали волгоградцамСмотреть фотографии
06:24
Медицинский холодильник раздробил ногу строителю под ВолгоградомСмотреть фотографии
06:05
180 тыс. волгоградцев не смогут отдохнуть за границей из-за долговСмотреть фотографии
22:11
Путин назначил четырех новых судей в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:49
В Волгограде топ-менеджеру отменили оправдательный приговор за неуплату 17 млн налоговСмотреть фотографии
21:16
Путин подписал указ о первом круглогодичном призывеСмотреть фотографии
20:51
Трамп намерен пересмотреть подходы к работе с Зеленским после атаки на резиденцию ПутинаСмотреть фотографии
 