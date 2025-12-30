Учёные РАН предупредили волгоградцев о магнитной буре 1 января





1 января до Земли доберутся отголоски недавних вспышек на Солнце M-класса. По информации «Лаборатории солнечной астрономии» ИКИ РАН, солнечный ветер спровоцирует в новогоднее утро повышение геомагнитной активности.

Согласно уточнённому прогнозу, обстановка начнёт ухудшаться с полуночи. Ближе к 3:00 учёные ожидают возмущения магнитосферы на уровне 4,5 баллов, а к 6:00 геомагнитная обстановка выйдет на уровень слабой, 5-балльной магнитной бури. Однако продлится она недолго, и уже через несколько часов геомагнитный фон войдёт в норму.

При этом в северных регионах России жители помимо фейерверков в новогоднюю ночь смогут увидеть северное сияние. Такая возможность, в частности, будет у жителей Санкт-Петербурга, Мурманска и Архангельска.

К сожалению, жителям Волгоградской области в этом плане не повезло. Вероятность застать на Новый год северное сияние практически равна нулю.