Когда трамвай становится сказкой: новогодний маршрут от «Ровесника»





29 декабря на линии СТ по маршруту от остановки «Монолит» в направлении центра прошёл необычный рейс — новогодний трамвай, организованный молодёжным центром «Ровесник». С 16:20 до 18:30 он стал настоящей движущейся праздничной площадкой для горожан.

С первых минут пассажиров встречали сказочные герои: Дед Мороз и Снегурочка, которые поздравляли гостей с наступающим Новым годом, шутили и создавали атмосферу волшебства. Вагон был украшен гирляндами и новогодним декором, а внутри звучала праздничная музыка, превращая обычную поездку в настоящее событие.





Во время маршрута для пассажиров проводились интерактивные игры, конкурсы и викторины. Дети и взрослые с удовольствием участвовали в заданиях, отвечали на вопросы и получали подарки и сувениры. Особый восторг вызывали моменты, когда весь вагон объединялся — аплодисменты, смех и общее новогоднее настроение сопровождали трамвай на всём пути следования.





Новогодний трамвай от «Ровесника» стал ярким примером того, как городское пространство может превращаться в место праздника и общения. Проект подарил жителям тёплые эмоции, улыбки и ощущение чуда, сделав предновогодний вечер по-настоящему особенным и запоминающимся.