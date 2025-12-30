В Волгограде и области из школьников подготовили операторов БПЛА





В 2025 году более двух сотен школьников получили первичную профессиональную подготовку. В числе одной из самых востребованных специальностей – оператор БПЛА. В рамках образовательного курса девятиклассников научили управлять дронами весом менее 30 кг.

- Школьники изучили конструктивные особенности и устройство дронов, теоретические основы аэрофотосъемки и навигации, а также отработали практические навыки пилотирования и эксплуатации аппаратов в различных условиях. По итогам экзамена учащимся вручены свидетельства о первой профессии, - рассказали в облкомобразования.

Отдельную образовательную программу освоили и ученики восьмого класса.

Отметим, программы обучения длительностью от 72 до 140 часов в общей сложности прошли 216 школьников. Площадками для занятий стали ведущие вузы и колледжи Волгограда, Волжского и города Новоаннинский.

Фото: комитет образования Волгоградской области