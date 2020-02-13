



Сегодня в музыкальной школе № 1в Центральном районе Волгограда пришлось отменять занятия. Как рассказали ИА «Высота 102» в администрации города, в 9.30 произошла протечка на теплотрассе на ул. Пушкина, в результате горячая вода попала в подвальное помещение здания детской школы. Специалисты «Концессии теплоснабжения» прибыли на место и, приостановив подачу ресурса, начали восстановительные работы. В связи с отключением теплоснабжения занятия в музыкальной школе перенесены. По словам Ларисы Шарапудиновой, директора школы, в момент коммунальной аварии в образовательном учреждении дополнительного образования занималась одна группа детей, всех их забрали родители.





Между тем, помещения школы заполнены паром, в кабинетах залиты полы, конденсат скопился на стенах и потолках. Преподаватели переживают, что испортятся музыкальные инструменты, некоторые из которых оказались в воде вместе с электрическим оборудованием.



















