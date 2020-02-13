Экономика 13.02.2020 10:57
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13.02.2020 10:57
Председатель ПАО «Промсвязьбанк» Петр Фрадков и Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провели в Москве рабочую встречу и обсудили вопросы взаимодействия на текущий год в рамках заключенного ранее двустороннего соглашения между банком и регионом.
В ходе встречи Петр Фрадков подтвердил намерение банка принять участие в инвестиционных программах Волгоградской области и оказать кредитно-гарантийную поддержку значимым для региона проектам, содействуя улучшению инвестиционного климата области.
Глава банка и губернатор отдельно обсудили вопросы реализации регионом национальных проектов, в сопровождении которых у ПСБ есть большой опыт.
ПСБ работает на рынке Волгоградской области 16 лет. Клиентами банка стали более 150 тыс. тысяч жителей и 12 тыс. компаний и индивидуальных предпринимателей.
Фото предоставлено пресс-службой ПСБ.
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